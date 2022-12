Soudan: Jaafar Al-Mirghani rencontre l'Ambassadeur de Russie au Soudan

Khartoum — Le Chef adjoint du Parti Démocratique Unioniste, Maulana Jaafar Al-Sadiq Al-Mirghani, s'est réuni aujourd'hui avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, M. Vladimir Zheltov, sur la façon de contribuer à soutenir les efforts pour la complétion de la période de transition.

Maulana Jaafar Al-Sadiq Al-Mirghani, a déclaré que la réunion a été fructueuse et a abordé la façon dont la Russie peut contribuer à soutenir la transition démocratique, soulignant que la Russie est un pays important et a un rôle majeur sur le niveau mondial.

Pour sa part, l'ambassadeur Russe au Soudan, Vladimir, a salué la réunion et l'a qualifiée de positive, d'autant plus que le parti unioniste démocratique a une longue histoire et est l'un des deux plus grands partis au Soudan.

Il a souligné la nécessité de déployer davantage d'efforts pour réaliser la transition politique pendant une période de transition afin de répondre à l'aspiration du peuple soudanais à la démocratie, indiquant la nécessité d'une participation active et significative des forces politiques pendant la période de transition, et saluant tous les efforts et le travail pour sortir de la situation actuelle.