Gabon: La maestria de Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby pour la reconfiguration du PDG dans la Ngounié

Les 3 et 4 décembre dernier a eu lieu le Conseil Provincial de la Ngounié dans la capitale gabonaise. Ces assises ont vu la présence de plusieurs hiérarques du Parti Démocratique Gabonais, mais aussi des jeunes de cette localité, avec pour objectif de préparer les travaux du 12eme Congrès ordinaire du PDG prévu les 23 et 24 décembre prochains à Libreville.

Une femme a dirigé cette grande réunion, il s'agit de Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby. La Secrétaire Nationale pour le compte de la Ngounié a mené de main de maitre les premières réflexions dont la matrice s'appuie sur le tryptique Renaissance, Unité et Solidarité.

Anciens et jeunes de la province ont répondu présent à cette note d'orientation n°20 portant convocation dudit congrès et signé du Secrétaire Général qui innove en méthodologie de travail. Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby n'a pas lésiné sur les moyens pour réussir à réunir sur la même table les deux générations, et canaliser les conflits transgénérationnels.

Ce congrès tombait à point nommer afin de revoir les candidatures aux postes de Membre du Conseil National, Membre du Comité Central, ainsi que les autres postes statutaires à l'instar du bureau fédéral et du secrétariat départemental.

Il s'agissait pour Mme. Ndemby de recadrer le débat ; les propositions avant de parler de candidatures. Alors, tous les cadres du parti dans la province dont Ngoy Malumbi, Flavien Nzengue Nzoundou, Léon Nzouba, Martin Mabala, Guy bertrand Mapangou et des jeunes tels Pierre Marie Mboula, Aimé Foulanganguy, Maryse Matsanga Mayila épouse Isselmou, ont tous compris le message principal de ce congrès, à savoir faire des propositions sur les plans politique, économique, social, culturel et environnemental qui répondent aux réels besoins de la population.

Ces propositions devront par la suite être mises sur la table du prochain Congrès du PDG, et seront débattues pour trouver un véritable programme national qui répondent aux exigences du Parti qui souhaite améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais.

Il aura fallu pour cela diriger avec maestria les ressources humaines issues de la Ngounié qui ont, grâce au discernement du Secrétaire National Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby, su prendre en main les différentes commissions mis en place pour la circonstance.

Des ajustements ont été faits pour s'adapter à la réalité en ce qui concerne la disponibilité des uns et des autres, ce qui lui a permis à elle de revisiter le planning de travail et de non seulement inspecter en parcourant les stands et lesdites commissions.

Femme téméraire, Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby était au four et au moulin durant les journées qui ont précédées le congrès provincial. N'ayant point fermé l'œil la veille dudit congrès, et a participé à l'élaboration des sujets de réflexions.

Femme de caractère, elle n'a pas hésité à s'adresser aux anciens comme aux jeunes sur les responsabilités de tout un chacun sur les sujets qui leur incombent quant à la réussite de cet événement, et surtout la réussite de la tenue prochaine du Congrès du parti les 23 et 24 décembre prochain, où la Ngounié doit être dignement représentée et soutenir à fond les idéaux du parti.

Après le Conseil Départemental s'en est suivi l'un des sujets les plus important de ce congrès, les postes. En effet, selon la feuille de route n° 135 du parti suggère que les candidatures aux postes de Membres du Bureau Politique, de membres du Conseil National et de membre du Comité Central se fassent par modus vivendi.

Pour ce qui concerne la feuille de route, il est stipulé que pour les membres du bureau politique, les consensus proposeront des membres en fonction de la situation politique et de l'importance démographique des fédérations. Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby n'a pas dérogé à la règle.

Ces différents critères pour être membre du bureau politique (genre, intergénération, géographique, ethnique, rapport résidents non-résidents) doivent être impérativement se conformer à la norme :

Conseil National : huit par fédérations, avec entre 30% et 50% de femmes, entre 20%et 30% de jeunes, au moins 10% de résidents la zone géographique de la fédération.

Comité Central : quatre par fédérations, avec 30% et 50% de femmes, entre 20 et 30% de jeunes, au moins 30% de résidents dans la zone géographique de la fédération. Les équilibres sociologiques et géographiques se doivent d'être pris en compte.

Toutes ces directives ont été valablement supervisées par la Secrétaire Nationale du parti dans la Ngounié pour que règnent la solidarité et l'unité au sein du PDG et mettre de côté les ambitions personnelles des membres du bureau politique.

Durant les travaux de réflexions, il est à noter que les " 3 C ", voulues et présentées par le Professeur Léon Nzouba auront permis de voir ces assises se dérouler dans une atmosphère apaisée, surtout dans la Communication, le Consensus et la Cohésion, exactement comme le voulait aussi le Secrétaire Général du parti au pouvoir.

Mme Youssouf Evelyne Yvonne Ndemby a su le faire. Voici " une main de fer dans un gant de velours " qui a su imposer les idéaux du parti dans la Ngounié, un bastion qui veut rester fidèle au Parti Démocratique Gabonais.