Congo-Brazzaville: ART - Trois Congolaises marquent la scène musicale internationale

Nina Wateko, Fanie Fayar et Mariusca Mukengue sont trois artistes féminines congolaises qui séduisent la scène internationale. Elégantes et gracieuses, elles ont su prendre toute leur place dans l'espace artistique national.

A travers les résidences artistiques, participations aux différents festivals, nominations aux awards, prix obtenus lors des prestations scéniques individuelles sur la scène internationale et nationale, tout au long de cette année, les trois artistes ont porté haut la musique congolaise dans de style différents. Elles ont séduit un public mixte au cours de leurs différentes prestations, tant par leur alchimie que par leur énergie débordante. Ces rencontres leur ont permis de raviver et de dynamiser davantage l'amitié séculaire entre le Congo et ses différents partenaires, de valoriser leurs talents et révéler au public leur potentiel artistique ainsi que leur savoir-faire musical.

Nina wateko, avec ses participations aux différents rendez-vous tels le festival international des musiques et des arts de Dakar en mai dernier, le festival de Wattrelos et le festival international de Figas en France, le festival mondial des musiques de femmes d'ici et d'ailleurs en juillet dernier, au Canada, a marqué les esprits. Son style explore la diversité musicale africaine et internationale, associant l'afro-jazz, l'afro-beat, le blues, la rumba-folk et l'afro-gospel, embarquant les mélomanes dans un univers musical inédit. Auteure, compositrice, interprète et chanteuse, la jeune artiste est devenue l'une des révélations de la musique congolaise depuis la sortie en juin 2021 de son EP " Obhembi le voyageur".

Quant à Fanie Fayar, ses participations à Visa for musique au Maroc, le 16 novembre dernier ; au festival sautisa en Tanzanie; ses concerts individuels en Espagne en juillet, à Viennes, à Budapest, à Dar Es Salam, à Paris, ont livré douceur, émotion et goove aux différents publics présents à ses rendez-vous. Auteure, compositrice, chanteuse et interprète, Fanie Fayar a débuté sa carrière de chanteuse en 1996, dans une chorale à Brazzaville. Elle intègre le groupe Yela-Wa en 2000 et participe en 2001 au festival Marché des arts du spectacle d'Abidjan. La même année, elle crée le groupe Tandala en compagnie d'autres artistes tels que Sylvain Scafio et Rosy Baleketa.

En 2002, Fanie Fayar a accompagné le groupe Widikila au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa puis elle intègre le groupe Nkota en 2003 comme unique femme. Elle remporte, en 2007, le prix Découverte et le prix spécial Tam-tam d'or. La chanteuse a participé à la première édition de la scène internationale des voix de femmes, au salon des chanteuses de la forêt en 2017. La même année, elle a fait la première du grand bal de Youssou Ndour à Bercy, en France, et remporte la médaille d'or.

S'agissant de Mariusca Mukengue, son talent et sa présence en tant que femme dans l'univers du slam fortement dominé par les hommes sont un motif de curiosité. Engagée et inspirée par des figures féminines fortes à l'instar de Michelle Obama et kimpa Vita, Mariusca est à la fois slameuse et formatrice en cet art, comédienne et critique d'art. Elle a trouvé dans l'art sa meilleure façon de faire des suggestions, de revendiquer les droits des sans-voix. Cette année, Mariusca a relevé le défi d'initier et d'organiser, pour la première fois, un festival panafricain de slam au Congo dénommé " Slamouv". L'événement qui tend à se pérenniser se veut un porte-étendard de la poésie urbaine et des poètes slameurs du Congo et d'ailleurs.