Afrique: Chine - La coopération dans le domaine du pétrole au Soudan développe les relations

Khartoum — Le Ministre de l'Energie et du Pétrole, Ingénieur Mohamed Abdullah Mahmoud, a apprécié les efforts de la Chine au Soudan dans le domaine du pétrole, soulignant l'ampleur du souci de la Chine pour l'Afrique, espérant que les relations Soudano-Chinoises s'élèveraient au niveau de la contribution à la renaissance du Soudan dans la transformation numérique et d'autres domaines.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la Chine à Khartoum aujourd'hui à l'occasion de la fin de son mandat au Soudan, le Ministre a discuté avec lui le rôle du Ministère de l'Énergie et du Pétrole pour le développement des relations Soudano-Chinoises et de profiter de la rencontre des Présidents Soudanais et Chinois pour la première fois lors du sommet arabo-chinois en Arabie Saoudite pour mettre en place de nouveaux pas pour l'avenir des relations entre les deux pays.

Le ministre a souligné lors de la réunion le travail constant pour améliorer la situation sécuritaire dans les champs pétroliers afin de préserver les propriétés du Soudan, les investissements Chinois et les travailleurs, indiquant qu'un accord a été conclu il y a trois mois avec les leaderships civils et les jeunes dans les régions pétrolières pour maintenir la sécurité tout en renouvelant l'engagement de l'État à allouer une partie des revenus de la production pour le développement des régions productrices de pétrole.

Il a fait l'éloge de la période de travail de l'ambassadeur chinois, qu'il a qualifiée d'active et d'une coordination continue avec le ministère et les ministères concernés visant à renforcer les relations entre les deux pays, y compris une réunion avec le Vice-Président de la compagnie pétrolière chinoise CNPC pour développer ses activités au Soudan.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois a exprimé sa tristesse de quitter le Soudan, soulignant les efforts qu'il a fait pendant plus de trois ans, affirmant la continuation de la coopération avec le Soudan et le développement des relations et des partenariats pour le mieux.