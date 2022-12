Gabon: Digitalisation des enseignements - Le programme lancé dans les écoles primaires de l'Ogooué-lolo

Ce mercredi 07 Décembre, Koulamoutou, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Lolo, a accueilli l'étape de la phase d'expérimentation de la Digitalisation de l'enseignement au primaire.

C'était au cours d'une cérémonie officielle en présence du parrain de ladite étape, le Président de l'Assemblée Nationale, Faustin BOUKOUBI, du Ministre de L'Education Nationale, Camélia Ntoutoume-Leclerq, du Ministre déléguée à l'Economie numérique, Huguette Abodo Yombiyeni, du Représentant par intérim de l'Unicef, Donatien Tameko et des Responsables Académiques de la Province de l'Ogooué-Lolo.

La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'école publique de Libongui à Koulamoutou où des tablettes, ordinateurs et vidéoprojecteurs ont été remis aux élèves et enseignants dans le cadre de la digitalisation de l'enseignement dans les neuf écoles pilotes des provinces de l'Estuaire, de l'Ogooué-Lolo et du Moyen-Ogooué. Le Représentant intérimaire de L'Unicef au Gabon, Donatien Tameko s'est réjoui "des progrès réalisés durant ces douze derniers mois et de l'appropriation de cette nouvelle approche pédagogique par les principaux acteurs du système éducatif gabonais".

Une séance de démonstration a d'ailleurs eu lieu pour matérialiser la vision mise en avant par les autorités du pays, notamment le Président Ali Bongo Ondimba qui fait du numérique un axe prioritaire de sa politique. Au total, 500 tablettes numériques seront mises à la disposition des 1500 écoliers des sites pilotes. Des ordinateurs portables et vidéoprojecteurs seront remis aux écoles et aux directions d'académies provinciales pour le personnel d'encadrement, administratif et pédagogique.