Congo-Brazzaville: Gouvernance - Les Congolais appelés à s'engager davantage contre la corruption

Dans sa déclaration faite à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, a interpellé la population congolaise pour qu'elle s'implique davantage dans le combat et endigue ce fléau.

Célébrée le 9 décembre, la Journée internationale de lutte contre la corruption est placée sur le thème " 20 ans de la Convention des Nations unies contre la corruption (Cnucc) : unissons le monde contre la corruption ". En effet, un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères, la corruption sape la démocratie et l'Etat de droit, entraînant ainsi des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie, ouvre les portes à plusieurs phénomènes qui menacent l'humanité et détruisent tous les efforts de construction des pays ainsi qui leur développement économique et social.

" ... La lutte contre la corruption nous interpelle tous et nous engage tous, car nous avons l'obligation de garantir une meilleure vie aux générations futures. Autour de notre institution, unissons donc tout le monde : jeunes et vieux, femmes et hommes, responsable gouvernementaux, fonctionnaires, agents des forces de l'ordre, représentants des médias, opérateurs du secteur privé, organisation de la société civile et universitaire pour combattre ensemble ce phénomène de corruption ", a lancé Emmanuel Ollita Ondongo.

Bien que la corruption demeure un défi, il a fait savoir que le Congo, à travers une série de normes, de mesures et de règles instaurées afin de renforcer le régime juridique et réglementaire, est engagé dans cette lutte. Avec les efforts entrepris, il a commencé à remonter sur l'échelle du classement de Transparency international en passant du 165e rang au 162e.

" La corruption demeure un défi qui ne saurait être l'affaire des seuls gouvernants. Ce combat contre la corruption devrait requérir la volonté de tous... La sensibilisation menée depuis l'année dernière ainsi que les résultats des enquêtes en cours de traitement ne manqueront pas de faire bouger davantage les lignes ", a indiqué Emmanuel Ollita Ondongo.

Notons que la célébration de cette journée est l'occasion de renforcer la détermination, la concentration et l'expertise nécessaire pour lutter contre les nombreuses facettes de la corruption à laquelle le monde et l'Afrique font face.