Soudan: Volker informe le Conseil de Sécurité sur l'accord-cadre

Khartoum — Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Soudan, M. Volker Perthes, a informé le Conseil de Sécurité hier, mercredi, de Khartoum, sur l'accord-cadre qui a été récemment signé entre les militaires et les civils à Khartoum.

M. Volker a salué les efforts des Soudanais et du mécanisme tripartite pour mettre fin à la première phase avec la signature de l'accord-cadre, notant que la deuxième phase est sur le point de commencer et que les parties prenantes civiles et militaires sont devenues plus transparentes sur les ententes initiales, et ont intensifié leurs efforts pour communiquer avec les autres acteurs et le public.

Il a déclaré que l'accord politique final, une fois atteint, un gouvernement civil serait formé qui serait en meilleure position pour traiter la situation sécuritaire, économique et humanitaire.

Il a indiqué dans son exposé que le progrès réalisé sur la piste politique est encourageant, mais qu'il pourrait encore être déraillé par les défis et les spoilers, ajoutant qu'alors que le Soudan approchait d'un accord politique final, ceux qui ne voient pas de soutien à leurs intérêts par un règlement politique pourraient intensifier leurs tentatives pour saper le processus politique en cours.

Il a souligné la nécessité d'un plaidoyer et d'une concertation de la communauté internationale pour encourager les positions constructives de ceux qui ne veulent pas faire partie du processus.

Volker a fait l'éloge de l'accord et l'a considéré comme pas courageux, soulignant qu'il a été mené par un leadership Soudanais.