Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Voyage " d'Adolph Dominguez

Grâce à sa fabuleuse chanson " Voyage ", Adolph dominguez a atteint le summum de la gloire dans le gotha musical RD-congolais au début de la décennie 90.

Extrait de l'album " Kala yi Boeing ", le titre " voyage " a considérablement marqué les mélomanes à sa sortie en 1993. Aujourd'hui encore, il continue à résister aux assauts du temps. C'est grâce au label " Wibe production " que ce troisième album du groupe musical " Wenge Musica " voit le jour en format vinyle, cassette et disque compact, sous la référence 001. Ambassadeur Quija-Brown en est le producteur délégué et codirecteur artistique avec Alain Prince Makaba.

Cette brillante œuvre musicale relate la souffrance de la séparation due au voyage de l'être aimé. C'est un ras-le-bol d'un personnage qui est épris de Mboso et qui a du mal à supporter la rupture causée par le voyage. Ici, le voyage est accusé d'être l'instigateur du divorce des couples: " Lokola yo privé ngai motema ya Mboso awa yo boyi to lingana na ye, ezala mbala na yo ya suka voyage ya kopimela ngai mbuma oyo elengi ", on peut par-là comprendre : " Comme tu m'as privé le cœur de Mboso, maintenant que tu n'as pas voulu qu'on s'aime, que ce soit pour toi la dernière fois, voyage, de me refuser mon agréable fruit ".

Dans la première partie chant de cette œuvre, chantée en polyphonie par JB Mpiana, exécutant la première voix et Adolph la deuxième, la guitare basse réalisée par Didier Massela est magnifique. Elle fait office de la guitare rythmique. Ensuite, vient le chœur. Puis à tour de rôle, interviennent les solos vocaux de JB Mpiana, Adolph Domiguez, Blaise Bula et Werrason. Ce disque, rappelons-le, a connu la participation au chœur de Myriane Luzeka, Nana Sukali, Adolph Dominguez, JB Mpiana, Manda Chante, Werason, Alain Mpelasi et Blaise Bula. A la batterie Mbuinga Titina Alcapone, aux congas, Don Pierrot, aux percussions et à l'animation Roberto Ekokota, A la guitare solo et rythmique, Fi-Carré, à la guitare accompagnement Patient Kusangila, le mixage et l'arrangement de la guitare basse sont accomplis par Didier Massela. La guitare solo, le synthétiseur et la programmation de la batterie sont effectuées par Alain Makaba. L'ingénieur de son Jo Nagy en a assuré le mixage.

Surnommé Tata Mobitshe ou encore Adolph Dominguez, Ebonza Elongo Adolph est né en 1968 à Kinshasa. C'est au sein de Wenge Musica que son talent éclos. Lors de la dislocation de cet ensemble, il sera du côté de Werrason pour la création de Wenge Musica Maison mère avant de fonder son Wenge Tonia Tonia. Avec ce dernier groupe, il sort des albums tels que : " Affaire ya tonia tonia " (2001), " Jugement dernier " (2003), " Suspension " (2010) et " intouchable " (2013).