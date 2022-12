Congo-Brazzaville: Programme de bourses de journalisme scientifique Knight 2023-2024

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le programme de bourses Knight science journalism (KSJ) du MIT qui soutient une communauté mondiale de journalistes dévoués et réfléchis, spécialisés dans les reportages scientifiques, sanitaires, technologiques et environnementaux. Le programme est conçu pour reconnaître les journalistes qui font preuve d'un haut niveau d'excellence professionnelle et de réalisation ainsi que d'un engagement à long terme envers leur métier. Les journalistes de tous les pays concourent sur un pied d'égalité et sont encouragés à postuler.

Date limite : 15 janvier 2023

Parmi les nombreux programmes et activités de la bourse Knight

Séminaires : Les boursiers se réunissent régulièrement pour des séminaires avec les meilleurs chercheurs et professionnels des médias .

Sorties éducatives : Le programme organise chaque année plusieurs sorties dans des lieux présentant un intérêt particulier pour les auteurs scientifiques et technologiques. Les destinations passées ont inclus la Woods Hole Oceanographic Institution et le Marine Biological Laboratory à Woods Hole, MA, le Jackson Laboratory à Bar Harbor, ME, et la Harvard Forest à Petersham, MA.

Formation aux médias numériques : Le nombre de canaux de narration ouverts aux journalistes se multiplie et ils souhaitent que leurs boursiers reviennent sur le marché du travail avec plus de compétences techniques qu'ils n'en avaient. Ils proposent des ateliers sur diverses technologies, notamment la vidéo mobile, la photographie, le numérique, édition, journalisme de données et podcasting.

Critères d'éligibilité

Les journalistes de tous les pays concourent sur un pied d'égalité et sont encouragés à postuler.

Pour être éligibles à une bourse Knight, les candidats doivent:

Etre des journalistes à temps plein, qu'ils soient salariés ou indépendants. Les scénaristes ou producteurs à temps partiel ne sont pas éligibles.

Avoir au moins trois années complètes d'expérience dans les domaines de la science, de la technologie, de l' environnement ou de la médecine.

Etre reporters, écrivains, éditeurs, producteurs, illustrateurs, cinéastes ou photojournalistes. Cela comprend le travail pour les journaux, les magazines, la télévision, la radio et les médias numériques.

Les candidats ne doivent pas avoir terminé une bourse de quatre mois ou plus au cours des deux années précédant la candidature à la bourse de journalisme scientifique Knight.

Documents requis

Les documents suivants sont requis pour les demandes de bourse de neuf mois.

Autobiographie professionnelle : Décrivez, en 500 mots ou moins, pourquoi vous souhaitez participer au programme de bourses de journalisme scientifique Knight et comment cela correspond à vos objectifs professionnels.

Résumé ou curriculum vitae : Fournissez un bref aperçu de vos antécédents scolaires et professionnels (Les pigistes doivent inclure une liste des emplois indépendants terminés au cours des douze derniers mois. Incluez chaque histoire, lieu et date de publication ou de diffusion).

Proposition de projet de recherche : Décrivez, en 500 mots ou moins, un projet que vous avez l'intention de développer au cours de l'année de bourse. L'objectif est que les boursiers créent un projet basé à Cambridge, dans le Massachusetts, quelque chose qui tire parti de leur temps et de leurs expériences au MIT, en utilisant les ressources et les connexions dont ils disposent pendant leur séjour. Certains éléments du projet de recherche doivent être de nature journalistique, mais ils peuvent s'étendre au-delà des paramètres traditionnels et être créés dans n'importe quel format : version longue, série d'histoires, multimédia, vidéo, audio, installation, etc. Les boursiers font des présentations formelles sur leurs projets à la fin de l'année universitaire et devraient présenter avec succès un composant pour publication au cours de l'année de bourse ou peu de temps après.

Échantillons de travail : Veuillez fournir cinq échantillons de travail pertinents. Choisissez des échantillons qui illustrent le mieux vos intérêts et vos capacités. Veuillez inclure une traduction pour tout travail non produit en anglais.

Références professionnelles : Veuillez fournir trois lettres de recommandation. Les lettres doivent provenir de personnes familières avec votre travail et doivent commenter vos capacités et votre engagement envers le journalisme.

Pour plus d'informations, visitez KSJ .