Cote d'Ivoire: Coopération parlementaire - Une délégation de sénateurs français en visite au Sénat ivoirien

Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, a reçu une délégation de sénateurs français dans le cadre d'une visite de travail le jeudi 17 novembre 2022 à Abidjan. Composée des sénateurs Bernard Fournier (région de la Loire) chef de la délégation, François Bonneau (Charente) et Gisèle Jourda (Aude), tous membres du Groupe d'amitié France - Afrique de l'Ouest au Sénat français, la délégation séjourne sur les bords de la lagune Ebrié dans le cadre du renforcement des liens entre les deux institutions.

Cette visite de travail a été l'occasion pour le président du Sénat ivoirien d'aborder avec la délégation française plusieurs points au titre de la coopération interparlementaire. Le président Jeannot Ahoussou-Kouadio s'est félicité de l'excellence des relations entre les Sénats ivoirien et français. Il a, par ailleurs, souhaité une plus grande collaboration pour le développement de projets touchant les collectivités territoriales, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture.

Pour lui, il faudrait identifier et mettre en œuvre des projets concrets qui répondent aux besoins des populations des collectivités locales. Il a également été question, au cours des échanges de la coopération entre les groupes d'amitié Côte d'Ivoire - France et France - Afrique de l'Ouest.

Bernard Fournier, chef de la délégation française, a relevé que ce type de rencontre permet d'accorder les violons et de travailler en synergie. " Nous menons des combats communs en faveur de la liberté. Il était donc important de se rencontrer, d'échanger et de voir en toute simplicité comment on pourrait mutuellement s'aider dans ce combat commun ", a-t-il indiqué.

Abordant dans le même sens, le président du Groupe d'Amitié Côte d'Ivoire-France, Alain Cocauthrey, s'est réjoui de " cette mission de la délégation française qui permet de perpétuer cette amitié ancienne entre la France et la Côte d'Ivoire ; une amitié que le Sénat de Côte d'Ivoire vit intensément avec le Sénat de France ".