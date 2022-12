Cote d'Ivoire: Brobo - Le peuple Ahaly dit " merci " à Alassane Ouattara

Les populations de Brobo, Mamini et Bounda dans le département politique de Bouaké-Brobo (communes et sous-préfectures) ont exprimé leur reconnaissance et leur infinie gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, le samedi 19 novembre 2022.

C'était à l'occasion d'un giga meeting d'hommage et de reconnaissance à son endroit. Une initiative du secrétaire départemental de Bouaké-Brobo, Louis Kouakou-Habonouan, par ailleurs PCA de l'ONEP. Le groupe scolaire de Brobo a refusé du monde. Cadres, chefs traditionnels, chefs de communautés, guides religieux, fils et filles du Ahaly ont marqué ce rassemblement de leur présence, aux côtés de plusieurs autorités dont le ministre des Transports, Amadou Koné, celui des ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, les maires Kramoh Kouassi de Bocanda et Bertin Kouadio Kouakou de Kouassi- Kouassikro.

Selon le PCO, Louis Kouakou-Habonouan dit Empirus, cette célébration qui s'est transformée en fête populaire, se justifie par toutes les infrastructures de développement réalisées, en cours de réalisation et en perspectives dans lesdites localités. " Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, avec son champion, le Président Alassane Ouattara, le développement est partout en Côte d'Ivoire, dans le Gbêkê. Les trois localités de Brobo, Mamini et Bounda en sont également bénéficiaires avec les nombreux villages électrifiés, les châteaux d'eau, l'entretien des routes, les écoles, les collèges de proximité, les centres de santé et bien d'autres ", a-t-il égrené non sans émettre des doléances relatives au bitumage de certaines voies et l'érection de Brobo en département.

Parrain de cette cérémonie, Amadou Koné a salué l'initiative du peuple Ahaly de célébrer le président de la République. " Il y a moins de 15 ans, le taux d'électrification dans ces localités était de moins de 10%. Sur environ 80 villages, moins de 10 étaient électrifiés. Aujourd'hui, 95% le sont pour 70 villages avec plus de 50 villages électrifiés par Alassane Ouattara en si peu de temps. Il y a 7 dont l'électrification est en cours. Très bientôt, on aura 100% grâce à Alassane Ouattara. D'un château d'eau, on en a aujourd'hui 6 dont 5 réalisés par lui encore sans oublier la construction ou la réhabilitation des salles de classe, des centres de santé. A Brobo, ce sont 376 personnes dans l'extrême pauvreté qui reçoivent chacune, 35 000 FCFA par trimestre depuis quelques années, grâce à Alassane Ouattara " , a cité le parrain.

Il a exhorté ses hôtes à continuer de soutenir le président de la République en œuvrant pour le renforcement des valeurs qui caractérisent l'houphouétisme. " Alassane Ouattara nous a montré qu'en plus du développement, il aime le Gbêkê. La meilleure façon pour nous de lui exprimer notre reconnaissance, c'est de maintenir le climat de paix, de fraternité, de cohésion et de sécurité ", a fait savoir Amadou Koné avant de saluer Louis Kouakou-Habonouan, principal artisan de cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État, pour sa " loyauté, sa fidélité au président de la République et au RHDP et son engagement sans faille pour le RHDP. Tour à tour, Sidi Touré, Kramoh Kouassi représentant Cissé Bacongo et Bertin Kouadio Kouakou représentant Ahoussou Jeannot et Amédé Kouakou Koffi, ont insisté sur la nécessité du renforcement des valeurs de l'houphouétisme, tout en exhortant les populations à s'approprier la révision de la liste électorale et à faire en sorte qu'aucun nouveau majeur n'échappe à cette opération.