Cote d'Ivoire: Fête du Roi - L'ambassadeur Michael Wimmer souligne des relations "au beau fixe" entre la Belgique et la Côte d'Ivoire

La maison du royaume de Belgique en Côte d'Ivoire a connu une ambiance toute particulière le mercredi 16 novembre 2022. L'ambassadeur Michael Wimmer y a offert une réception à l'occasion de la Fête du Roi.

Célébrés chaque 15 novembre de l'année, ces instants de magnificence du souverain belge sont soit avancés ou décalés d'un jour en Côte d'Ivoire "pour permettre au pays de célébrer la Journée nationale de la paix (JNP)". Vingt-quatre heures après les festivités officielles à Duékoué de la JNP, le diplomate et ses convives ont célébré la Fête du Roi 2022 en l'honneur du Roi Philippe (61 ans), monté au trône depuis 2013 après l'abdication de son père Albert II. Une belle tribune pour l'ambassadeur Wimmer de faire le point de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire.

"L'année a été intense et les relations sont au beau fixe", a déclaré le diplomate en conférence de presse. Il en veut pour preuve la visite du Président ivoirien Alassane Ouattara en février dernier en Belgique où il a été successivement reçu par le Roi, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. En plus, a dit l'ambassadeur Wimmer, "il (Alassane Ouattara) a eu un échange très riche avec la communauté d'affaires belge active en Côte d'Ivoire". Cette visite, a-t-il soutenu, est venue renforcer les relations bilatérales entre les deux pays avec la présence sur le sol ivoirien des différents piliers de la politique d'investissement (l'agence de développement belge, la banque de développement, Bio-Invest,... ).

Plus de 700 milliards d'échanges commerciaux

Le diplomate belge a également souligné des relations économiques soutenues entre les deux pays avec une balance commerciale "en faveur de la Côte d'Ivoire". Toutefois, a ajouté Michael Wimmer "la Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la Belgique parce que nous sommes le deuxième investisseur européen et nous sommes aussi dans le top 3 des pays européens ayant des échanges commerciaux dans un sens comme dans l'autre avec la Côte d'Ivoire". Indiquant que "la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique s'élève à plus de 700 milliards FCFA".

Des valeurs communes

La Côte d'Ivoire et la Belgique partagent des valeurs communes présentes dans l'hymne national de la Belgique qui "met en avant trois éléments : le Roi, la Loi et la Liberté". Le Roi, en Belgique, a-t-il précisé, est le garant de l'unité nationale comme le Président Alassane Ouattara l'est en Côte d'Ivoire". La Loi, selon Wimmer, c'est l'Etat de droit. Aussi s'est-il réjoui de la création en 2022, du groupe d'amitié ivoiro-belge à l'Assemblée nationale, qui vise à "renforcer nos deux institutions dans leurs fonctions législatives et de contrôle. Parlant de la liberté, il a salué le soutien de la Côte d'Ivoire aux populations en Ukraine et aux peuples de la sous-région confrontés au terrorisme aveugle, barbare.

La fête a été marquée par la présence de hautes personnalités dont des présidents d'institutions notamment Adama Bictogo (Assemblée nationale), Eugène Aka Aouélé (CESEC), des membres du gouvernement (Sidi Touré), des parlementaires, des ambassadeurs, des représentants du corps diplomatique, des organismes internationaux, des organisations de la société civile et des journalistes.