Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Decembre2022

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Vers de nouvelles compétences pour les Vdp

Le gouvernement va soumettre à l'Assemblée législative de transition un projet de loi, élargissant le domaine d'intervention des supplétifs civils de l'armée. Le Conseil des ministres du gouvernement burkinabè a adopté, le mercredi 7 décembre 2022, un avant-projet de loi portant institution de Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp). Ce projet de loi introduit la possibilité de recruter des supplétifs armés au niveau national pour aider à la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement a indiqué qu'il s'agit d'une relecture de la loi de janvier 2020. Celle-ci stipule que les Vdp doivent servir et résider dans leurs communes, villages ou secteurs. « Le nouveau projet de loi permet désormais de faire des aménagements, essentiellement de prendre en compte la compétence territoriale des Vdp. Avec la loi de 2020, leur compétence territoriale était limitée aux communes », a expliqué Mahamoudou Sana, ministre délégué en charge de la Sécurité. (Source : Apa)

Côte d'Ivoire : Bédié rempile pour la présidence du Pdci

Henri Konan Bedi a certes annoncé le report du congrès extraordinaire en raison du processus d'enrôlement en cours en Côte d'Ivoire dans un communiqué. Mais son dossier de candidature, le « dernier » à être réceptionné, a été déposé sous des notes de fanfares à la Maison du Pdci, au siège du parti, à Abidjan. La candidature de l'ancien chef d'Etat Henri Konan Bédié âgé de 88 ans, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci, ex-parti unique), a été déposée par son directeur de Cabinet, Bernard Ehouman, auprès du Comité de candidature à la présidence du parti au 7e Congrès extraordinaire du Pdci. (Source : Apa)

Niger : Coopération bilatérale - La France aux petits soins avec Niamey

Au bord de la rupture diplomatique avec le Mali, la France conforte sa présence au Niger. Entre les deux pays, c'est le parfait amour. Mercredi 16 novembre, Paris a offert deux hélicoptères de combat de type Gazelle et des pièces détachées à Niamey pour l'appuyer dans la lutte contre les groupes jihadistes actifs dans la région de Tillabéri. Source : Apa)

Sommet Usa - Afrique : Conakry n'est pas invité….

Du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, les dirigeants du continent africain seront les hôtes de Joe Biden, président des Etats-Unis pour un Sommet. La Guinée ne sera pas de ce rendez-vous tout comme d'ailleurs le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, le Tchad, des pays du contient dirigés par des militaires. Pourquoi ces pays ont-ils été exclus ? La Secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines du Département d'État américain, a donné la raison lors d'une conférence de presse virtuelle à laquelle a pris part Africaguinee.com. Selon Molly Phee, par respect pour l'Union Africaine, les États-Unis n'ont pas invité les gouvernements qui ont été suspendus par l'Union Africaine.« Ces pays ne vont pas participer à ce sommet mais nous allons continuer à travailler séparément avec eux pour encourager à un retour à la transition démocratique. Les pays qu'on n'a pas invité à ce sommet sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Soudan. Nous n'avons pas aussi inclus les pays et certains territoires avec lesquels nous n'avons pas des relations diplomatiques comme l'Erythrée", a également annoncé la responsable du Département d'Etat.( Source : africaguinee.com)

Sénégal : Rebaptisation des rues de Ziguinchor - La Cour suprême tranche désavoue Ousmane Sonko



Le préfet de Ziguinchor qui avait trainé le maire Ousmane Sonko devant la Chambre administrative de la Cour suprême obtient gain de cause. En effet, l'autorité judiciaire, dans sa décision rendue ce jeudi, a annulé les décisions prises par le Conseil municipal, concernant le changement de nom des rues de la ville. Dans cette affaire, le préfet avait demandé à la Cour suprême de rappeler à l'ordre le leader des Patriotes, M. Sonko pour avoir rebaptisé des rues de Ziguinchor sans son aval aussi pour avoir violé la norme dans la mise en place de l'organigramme de la mairie. (Source : adakar.com)

Mali : Processus électorale - L'ambassadeur de l'Union Européenne à Bamako se prononce

L'Institut des hautes études du Mali (Ihem) sis à Bamako a abrité, le mardi 6 décembre 2022, la cérémonie de lancement du Programme « Femmes, Transition et élections au Mali », à travers le projet « Arbres à Palabres : quand les femmes du Mali prennent la parole pour une participation plus accrue des maliennes à la vie politique, aux réformes et au processus électoral, gage de stabilité et de sortie durable de crise !», dans les régions de Ségou, de Mopti et dans le district de Bamako. Au cours de cette cérémonie, le chef de la délégation de l'Union Européenne au Mali, Bart Ouvry, a fait savoir que «les bonnes élections peuvent apporter la légitimité du pouvoir et les élections qui se déroulent mal, elles peuvent être un facteur de déstabilisation. L'UE est convaincue que les femmes peuvent apporter un grand soutien pour avoir un bon processus électoral ». (Source : abamako.com)

Centrafrique : Investiture d'Obiang-Touadera à Malabo

Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA est arrivé en début de soirée à Malabo en Guinée Equatoriale pour prendre part à l'investiture du Président OBIANG NGUEMA MBASOGO. Réelu pour la sixième fois le 30 novembre 2022 à plus de 94%, le Président OBIANG NGUEMA sera investi au Paseo Maritimo à Malabo en présence du Président TOUADERA, de plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement du monde ainsi que de nombreux invités de marque. Le président OBIANG NGUEMA MBASOGO a rendu une visite de courtoisie au Président TOUADERA dans sa résidence à la Villa des Chefs d'Etat de l'Union Africaine à Sipopo. (Source : abangui.com)

Tchad : Manifestations du 20 octobre - Les mineurs arrêtés, libérés…

L'ordre de mise en liberté des 80 mineurs arrêtés suite aux manifestations du 20 octobre a été signé par le juge pour enfants du tribunal de grande instance. Des centaines de personnes ont été arrêtées suite aux manifestations du 20 octobre 2022, à l'origine d'une cinquantaine de morts et de nombreux blessés. De N'Djamena, ils ont été transférés à la prison de haute sécurité de Koro Toro. D'après la justice, au total 401 personnes ont été interpellées dont les mineurs.(Source : Journal du Tchad)

Gabon : Festivités de fin d'année - La première édition du village de noël de la baie des rois lancée

Emmanuel Edane, directeur général de la Façade maritime du champ triomphal (Fmct), a annoncé le lancement des activités du « village de noël de la baie des rois », pour le 10 décembre 2022. Du 10 décembre au 10 janvier 2022, le village de Noël sera organisé sur la promenade Nord de la Baie des rois (en face du Centre hospitalier universitaire mère enfant). De nombreuses activités seront organisées à cet effet. Les commerçants et artisans gabonais auront sur la promenade d'une longueur de 1,2 km, des « petits box » dans lesquels ils vont exposer et vendre leurs produits. (Source : Journal du Gabon)

Rdc : Nord-Kivu - L'approvisionnement des populations perturbée

Cette situation est la conséquence de l'occupation, par les rebelles du M23, des villes de Rutshuru et Kiwanja, dans la province du Nord-Kivu. A Butembo, une ville située à près de 300 kilomètres de Goma, des conducteurs automobiles, qui ont l'habitude de transporter des passagers, en profitent pour emporter aussi des légumes et des poissons, en empruntant une autre route entre les deux villes. Mais la durée du voyage fait que les denrées transportées arrivent souvent en mauvais état de conservation. La crise dans l'Est de la Rdc entraîne aussi des milliers de déplacés.( Source : Dw)