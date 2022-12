Madagascar: ICT Compétition - Six étudiants malgaches qualifiés pour la finale régionale en Afrique

Une fois de plus, les jeunes informaticiens malgaches ont fait parler d'eux. Ils sont, en effet, six étudiants à être qualifiés pour la finale régionale de l'ICT Compétition organisée par Huawei.

Ils étaient 250 à être en lice pour la compétition nationale dont les épreuves ont eu lieu du 14 au 16 novembre dernier. 50 étudiants sont sortis du lot à l'issue de la phase préliminaire ; avant de passer à la prochaine étape où, finalement, six ont été retenus pour pouvoir passer ainsi à la prochaine phase au niveau régional.

Niveau plus élevé

La finale nationale qui a permis de désigner les 6 heureux qualifiés s'est tenue en ligne, avec un niveau un peu plus élevé. Les participants de la Capitale se sont regroupés dans les bureaux de Huawei Madagascar tandis que les étudiants, en province, ont passé les tests dans les locaux de leur université respective sous une surveillance vigilante des responsables. Les 6 étudiants dont 3 pour le Track Cloud et 3 pour le Network représenteront Madagascar pour la finale régionale Afrique, l'année prochaine, et feront face à des concurrents issus d'une quinzaine de pays africains participants. À noter que ces étudiants proviennent de 8 universités et instituts locaux.

On rappelle qu'ICT Compétition est un événement qui regroupe la jeune communauté digitale de Madagascar grâce à diverses activités comme les séances de formation, ateliers et autres stages qui peuvent donner lieu à des bourses extérieures. Il s'agit d'une initiative lancée par Huawei Madagascar pour les étudiants malgaches depuis 2020. Les finalistes nationaux seront, prochainement, présentés au cours d'un événement où le projet Kintana élu meilleur projet sera également présenté. Ce projet participera au concours international dans la catégorie TECH4GOOD. La remise des trophées de certificats des gagnants issus de la vague SEEDS FOR THE FUTURE 2022 aura, également, lieu durant cette journée de célébration qui sera clôturée en beauté par une animation destinée, par ailleurs, à mobiliser les futurs participants pour l'année prochaine.

Evénement international

L'ICT International, précisons-le, est un événement international d'échange de talents TIC développé par Huawei pour les étudiants des universités et collèges pour promouvoir le développement sain de l'écosystème des talents TIC et soutenir l'intégration entre l'industrie et l'éducation. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme ARIVO, qui vise à doter mille personnes s'activant pour le développement du pays, à travers l'utilisation des nouvelles technologies et la transformation numérique. Huawei Madagascar s'associe au gouvernement, aux instituts d'enseignement et à l'industrie pour doter les futurs dirigeants des dernières connaissances au plus haut niveau mondial.

Le concours préliminaire national, la demi-finale régionale et la finale mondiale sont les trois étapes de la compétition Huawei ICT. Les étudiants peuvent opter pour le réseau ou le cloudtrack qui sont des disciplines interdépendantes. Routage et commutation, WLAN (réseaux locaux sans fil), transmission et sécurité sont les principaux sujets abordés dans la piste réseau tandis que le stockage, le Cloud Computing, le Big Data, l'IoT et l'IA sont les sujets abordés dans la piste Cloud. Comme condition d'entrée obligatoire, chaque concurrent doit être un étudiant universitaire.

Plus de 400 institutions du monde entier ont rejoint la Huawei ICT Academy à ce jour. Chaque année, Huawei forme environ 12 000 étudiants, apportant des technologies de pointe à l'université et transférant des talents au secteur des TIC. L'activité entreprise de Huawei a créé l'approche " plate-forme + écosystème ", qui repose sur un écosystème de talents. Le concours a été créé pour offrir un programme d'échange mondial pour le développement des talents et pour promouvoir l'apprentissage, l'enseignement et la croissance.