Madagascar: Golf / Championnats de Madagascar - Jean Baptiste Ramarozatovo impérial

Le green de l'International Golf club du Rova à Andakana a rendu son verdict chez les pros. Le titre a changé de main, mais ce n'est pas une surprise.

Inoxydable et infatigable, Jean Baptiste Ramaro-zatovo s'empare du titre de champion de Madagascar 2022. Le combat s'est intensifié durant trois jours et les trois premiers ont le mérite de remporter le titre. Le mano a mano a continué jusqu'au dernier coup et aucun des trois premiers n'a réussi à creuser l'écart durant les trois jours de compétition.

Au début, le champion de Madagascar sortant, Johary Raveloson, a commencé par un drive bien placé en se rapprochant aisément du green pour putter. À son tour, Jean Baptiste Ramarozatovo a placé sa balle plus loin à gauche, puis un peu à droite avant de tomber dans le bunker. En main de maître, il s'en est sorti et il a réussi à se placer dans la course en mettant directement la balle dans le trou. Le public n'a pu qu'être admiratif de son coup.

Les supporteurs venus en masse ont été impatients de voir l'issue de ce mano à mano entre les deux vainqueurs de l'année 2020 et 2021. La surprise vient d'un autre homme que tout le monde n'a pas vu venir. Il s'agit d'Emmanuel Roalahy qui est resté en embuscade et a attendu le bon moment pour surgir. En jouant sans complexe, Emmanuel Roalahy a atteint son objectif en faisant 73-72-76.

Un tournoi inédit avec une ambiance conviviale et une belle bagarre a gagné l'admiration du public durant les trois jours de championnat de Madagascar joué au Golf du Rova d'Andakana.

À un point près

Avec les talents golfiques des trois têtes de peloton sur les 18 trous, il est difficile de présager à l'avance l'issue du championnat car les trois pros sont au coude à coude. Au terme de neuf premiers trous, le futur champion de Madagascar, Jean Baptiste Ramarozatovo mène d'un point, c'est-à-dire à 35 contre 36.

En quittant le green 13, Jean Baptiste Ramarozatovo a réussi à creuser l'écart avec une avance de 5 points, mais le champion de Madagascar 2021 Johary Raveloson n'a pas encore dit son dernier mot. Il a enchainé des jeux parfaits, mais le trou a été déjà fait et la victoire a déjà choisi son camp. Jean Baptiste Ramarozatovo est le nouveau champion de Madagas-car pour l'année 2022.

Classement final des dix premières places

1-Jean Baptiste Ramarozatovo

2-Johary Raveloson

3-Emmanuel Roalahy

4-Fils Rakotondrafara

5-Julien Rasolofoarimanana

6-Fanomezantsoa Randrianasolo

7-Laza Randrianjafimahandry

8-Solohery Radimison

9-Fanomezantsoa Rakotoarisoa

10-Tafitasoa Randriamananjara