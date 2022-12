Madagascar: Catastrophe dans le Boeny - Une meilleure gestion pour réduire les risques

L'atelier de mise à jour du plan régional de contingence de Boeny, qui se tient jusqu'à ce jour, devra établir une meilleure gestion des interventions lors des catastrophes.

Une nécessité. " Il est indispensable de mettre annuellement à jour le plan d'urgence, afin de réduire les sinistres et de pouvoir sauver à temps la vie et les biens de la population pendant et après le passage de la catastrophe. Les six districts et les quarante-six communes de la région Boeny sont inclus dans ce plan de contingence ", indique le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay.

L'atelier de mise à jour du plan régional de contingence de Boeny qui se déroule à l'hôtel Les Roches rouges à La corniche de Mahajanga jusqu'à aujourd'hui, est organisé par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (Bngrc) dirigé par son conseiller technique, en partenariat avec l'Unicef et l'Humanité et inclusion (HI), avec la participation du corps de la protection civile à Mahajanga. L'objectif est de mettre en place une meilleure efficience de la gestion des risques et catastrophes durant cette saison des pluies, tant du côté de la population qu'au niveau des autorités locales. Il est aussi important de préparer, d'ores et déjà, les besoins logistiques dans les zones vulnérables.

Le projet Signal, dirigé par Kodjovi Banilé Bonaventure Yekple, se chargera d'étudier et d'évaluer les besoins logistiques dans les zones les plus vulnérables, portant notamment sur le transport de l'aide et l'évacuation des sinistrés, les lieux de stockage des vivres et du matériel de secours avant, pendant et après les catastrophes.

Côte vulnérable

Les préparatifs pour faire face à la saison des pluies et des cyclones sont nécessaires. L'équipe du Bngrc s'acharne à travailler dans ce sens.

Après Diana, c'est au tour de la région Boeny de bénéficier de cette mise à jour. " La région Boeny est une zone côtière vulnérable face aux aléas climatiques. La région souhaite une coopération à long terme avec tous les partenaires techniques et financiers, afin que la population puisse jouir des efforts déployés par les acteurs de la gestion des risques et catastrophes. Disposer de ce plan mis à jour est un avantage pour la région ", affirme le directeur de l'Information et de la protection civile au sein de la région Boeny, le colonel Vohason Mitovosoa.

Le représentant de l'Unicef a confirmé la prise en charge des enfants et des femmes qui sont classés vulnérables.

Lors de la visite de courtoisie que lui a rendue la délégation du Bngrc, le gouverneur de la région, Mokhtar Andriantomanga, a reconnu les efforts d'insertions sociales élargies de l'entité dans de nombreux domaines. " Nous souhaitons que vous nous transmettiez vos méthodes et les bases de données au cours de vos interventions sociales. Cela nous aidera à nous orienter dans nos prises de décisions concernant les activités de développement social, et pour que nous puissions continuer le travail que vous avez entamé ", sollicite-t-il à la fin de la rencontre.