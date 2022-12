Madagascar: Permis miniers - Les nouvelles demandes acceptées par le BCMM

Le Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM) est toujours en activité. Il célèbre ses 20 ans d'existence et d'activités et une cérémonie s'est tenue hier dans les locaux du Mining Business Center.

Malgré le fait que la délivrance des permis miniers est suspendue depuis maintenant 13 ans, le Bureau du cadastre minier de Madagascar ne refuse pas les nouvelles demandes de permis miniers. Et ces nouvelles demandes passent à des évaluations techniques au sein du BCMM. Elles attendent ensuite le feu vert de l'État pour pouvoir passer à l'étape suivante, celle de la signature auprès du ministère des Mines et de la primature. Une fois les numéros des arrêtés auprès de cette dernière obtenus, le BCMM délivre les titres. Pas moins de 4000 demandes de nouveaux et de renouvellement de permis restent en attente. "Nous opérateurs, nous trouvons dans une situation délicate avec ce blocage de délivrance de permis miniers. Nous payons toujours des frais d'administration minière pour nos permis en attente de renouvellement, alors qu'il n'y a pas d'activités puisque nous n'avons pas les papiers qui nous le permettent de le faire. C'est un cercle vicieux" explique un opérateur en pierres précieuses à Ankatsakatsa-Sud, région Atsimo Andrefana. S'il tente d'exploiter et de commercialiser des pierres dans son périmètre, il se trouverait en situation d'irrégularité de fait.

Quote-part

Le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Olivier Rakotomalala, présent à la cérémonie d'hier, n'a pas fait mention d'une probable réouverture de la délivrance des permis miniers.Les explications ont essentiellement porté sur la mission du BCMM, laquelle a été décrétée en mai 2000 et est issue du Projet de réforme du secteur minier, financé par la Banque Mondiale. Il met à la disposition du public des informations relatives au cadastre minier ainsi que les procédures à suivre pour l'obtention des permis miniers.Le BCCM s'occupe principalement de la gestion des autorisations et permis miniers à partir du dépôt des demandes jusqu'à leur expiration.Il assure le recouvrement des Frais d'Administration minière et distribue les quotes-parts aux différents bénéficiaires, les régions et les communes.Il a été expliqué que le bureau s'étale dans douze localités à travers l'ile: Antananarivo, Antsiranana, Sambava, Mahajanga, Maevatanana, Ambaton-drazaka, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa, Manakara, Toliara et Tolagnaro.