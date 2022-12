Madagascar: Tennis / UTR CRABEL - Toky Ranaivo vainqueur en Californie

Toky Ranaivo vient de réaliser un résultat remarquable au tournoi UTR CRABEL Tennis qui s'est joué du 25 au 28 novembre dernier en Californie, États-Unis d'Amérique. Il est parti aux États-Unis pour allier études et sport en tennis. Il a tracé son chemin et il commence à faire parler de lui. Il est parvenu jusqu'en finale et il a remporté le titre en battant Kaleb Wilkins en 2 sets 7/6 6/3. Le premier set a été très disputé car les deux joueurs sont allés jusqu'au tie-break pour se départager et c'était le natif de Moramanga Toky Ranaivo qui s'en est sorti gagnant. Le second set a tourné vite à l'avantage du malgache Toky Ranaivo car il a vite breaké son adversaire. Le second set a été bouclé en 6/3 pour le malgache.

Après sa carrière en junior où Toky Ranaivo a pu rentrer dans le top 70 des meilleurs joueurs mondiaux et comme étant le meilleur joueur africain de sa génération, Tom Lloyd, ancien entraineur de Taylor Dent l'a recruté pour rejoindre l'une des meilleures universités d'Amérique située à Los Angeles en Californie, Toky Ranaivo n' a cessé de s'améliorer.

Soutenir l'équipe malgache

Dina Razafimahatratra, diplômé level 3 et Consultant au département coaching de la fédération internationale de tennis, il a expliqué que " Toky Ranaivo est un joueur très discipliné, il a de la chance d'évoluer au niveau 1 universitaire américain et il a une marge de manœuvre de se progresser et le niveau va suivre ".

Il a expliqué que " Ici, à Loyola Marymount University, je poursuis ma carrière de tennis en poursuivant mes études supérieures. En parallèle, je m'entraîne avec Nicolas Almagro (ancien numéro 9 ATP) et Brian Dabul (ancien numéro 80 ATP) pour m'aider à faire cette transition du circuit junior au circuit professionnel ". Et Toky Ranaivo de continuer " Je suis content de cette dernière performance, je vais utiliser cette prime pour financer les prochains tournois à venir et pour soutenir et aider au maximum l'équipe nationale malgache pour les Jeux des îles et la Coupe Davis l'année prochaine ", conclut-il.

Au premier tour, Toky Ranaivo a bataillé dur pour écarter Nelson Alapi sur son chemin. Le malgache Toky Ranaivo s'est imposé en 2 sets 7/5 6/4. Au deuxième tour, Toky Ranaivo n'a fait que du bouché en battant facilement Jake Chen en 2 sets 6/0 6/1. Le quart de final a été le plus dur. Toky Ranaivo a perdu un set mais il a réussi à battre Hernan Olivas en 3 sets avec super tie-break 3/6 6/4 10/5. Le match de demi-finale n'était qu'une simple formalité car Toky Ranaivo a écarté facilement en 2 sets 6/2 6/1 Andrew Li.