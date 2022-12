Madagascar: Journée mondiale des sols - Comprendre l'enjeu de la dégradation des sols

" Les sols pour la nutrition ". Ce thème de la célébration officielle de la Journée mondiale des sols ou JMS s'est traduit par différentes activités lundi, à Mahajanga. L'évènement a été initié conjointement par le projet ProSol et la région Boeny.

Celle-ci représentée par le directeur du Développement régional (DDR), Marcellin Randriambololona, et le projet ProSol ont déclaré, d'un commun accord, leur souhait d'élargir la compréhension de l'enjeu de la dégradation des sols et d'améliorer la capacité de résilience des paysans face à cette destruction et au changement climatique. Pour atteindre son objectif basé sur les approches agro-écologiques, le représentant du projet ProSol a indiqué que plus de dix-sept mille paysans sont déjà soutenus pour l'application du projet agro-écologique.

" Pour leur permettre de protéger leur sol et d'améliorer leurs productions sur plus de 9 000 ha de terrains agricoles et 17 000 ha de pâturages mis en pratique, ils ont appliqué cette approche, dans le cadre de l'aménagement des paysages", explique le représentant du projet ProSol. L'inauguration du Centre de production de compost liquide et la dotation de petits matériels agricoles et de semences à la coopérative Miray ont marqué cette journée. Le Centre commercial de vente de matériels agricoles et d'intrants à Ampitolova, dans le district de Mahajanga II, a également été officiellement ouvert, dans l'après-midi de ce lundi 6 décembre.

Cette célébration a réuni plusieurs acteurs du secteur dans la région tels que les paysans, les organisations paysannes de la société civile, les services techniques déconcentrés ainsi que les partenaires techniques et financiers issus des projets de la Coopération allemande GIZ qui opère dans la région Boeny.