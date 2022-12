Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis réaffirment leur soutien aux efforts de médiation régionale pour remédier aux tensions dans l'Est de la RDC

L'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, représentante des États-Unis auprès des Nations unies a réitéré, jeudi 8 décembre, le soutien des États-Unis aux efforts de médiation régionale menés par l'Angola, le Kenya et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) pour remédier aux tensions dans l'est de la RDC, et a exhorté à la mise en œuvre des engagements pris à Luanda.

La diplomate américaine a réaffirmé le soutien de son pays à ces processus de médiation lors de sa rencontre, jeudi 8 décembre, avec le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, selon un communiqué du porte-parole de la mission des États-Unis auprès des Nations unies.

L'ambassadrice Thomas-Greenfield et le ministre des Affaires étrangères Lutundula ont discuté du rôle important que joue la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) dans le cadre de la protection des civils et de l'assistance au gouvernement de la RDC pour renforcer les principales institutions de gouvernance et de sécurité, ajoute ce communiqué.

L'ambassadrice Thomas-Greenfield a souligné la nécessité de la poursuite de la présence de la MONUSCO en RDC jusqu'à satisfaction des critères de retrait conformes aux conditions, a précisé le porte-parole de la mission des États-Unis auprès des Nations unies.