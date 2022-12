Ile Maurice: Météo - Averses, orages et chaleur prévus jusqu'à dimanche

Les pluies estivales sont-elles pour bientôt ? Le plateau central, le Sud et l'Est de l'île ont connu, mercredi, des averses modérées, la plus forte pluviométrie étant enregistrée à Grand-Bassin avec 23.4mm et 13mm à Rose-Belle. Quelques millimètres de pluie ont été enregistrés à Port-Louis et ailleurs. Les grosses averses sont restées en mer.

Les conditions doivent être réunies pour qu'il y ait des précipitations et des orages. Météo Maurice avait aussi annoncé un épisode pluvieux et orageux pour Rodrigues et pour Maurice durant les prochains jours. Cela serait dû à une ligne d'instabilité avec des nuages actifs s'approchant de l'Est qui influenceront le temps au cours des trois prochains jours. Bien qu'une zone de basse pression dans les environs d'Agaléga n'évolue pas, elle influencera le temps sur l'île et à St Brandon.

Maurice devait ressentir les effets de cette ligne de mauvais temps dès hier après-midi avec des passages nuageux, de la pluie, des rafales et possiblement des orages modérés. Aujourd'hui, les pluies seront au rendez-vous et des orages sont aussi attendus.

Le modèle de prévision Arôme prévoit des averses dès ce jeudi à l'Ouest, au Sud et sur le plateau central. Il faudra attendre dimanche pour une amélioration du temps. Météo France annonce aussi des averses sur le versant est de La Réunion. Le modèle Arôme met à jour les prévisions d'heure en heure, et ce, jusqu'à 42 heures.

Cette ligne d'instabilité venant de l'est maintiendra un temps humide. Toutefois, pour recevoir suffisamment de pluie qui remplirait les réservoirs dont les niveaux sont en baisse, il faudra compter sur la formation de gros nuages ou l'approche d'une formation cyclonique.

La carte satellite de l'océan Indien montre une activité cyclonique au Sud de l'Inde avec la future formation Mandaus, qui est proche du Tamil Nadu, des orages violents en Indonésie. Sur la partie ouest de Madagascar, il y a des orages attendus, de même qu'au sud de la Grande Île.

Jusqu'à tout récemment, Maurice, Rodrigues et La Réunion se trouvaient dans une zone sèche. Cette sécheresse s'estompera-t-elle ? Il y a des indications que le phénomène La Nina, qui maintient un temps sec dans le Sud-est de l'océan Indien, perdure, avec une probabilité de 75 %, jusqu'à février 2023, selon l'Organisation mondiale de la météorologie.