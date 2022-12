Sénégal: Hausse du taux global de chômage en 2021

Au Sénégal, le taux global de chômage de la population active âgée de 15 ans et plus est ressorti à 23,6% en 2021 contre 22,3% en 2020, avec un taux plus important en milieu rural (28% contre 19,9% en milieu urbain).

Dans la même période, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération souligne que ce taux est de 36,7% chez les femmes et 12,1% chez les hommes.

Dans le même sillage, le ministère renseigne que le taux d'activité se situe à 60,7% en 2021, contre 54,2% en 2020, et varie selon le milieu de résidence et le sexe. Il est estimé à 61,9% en milieu urbain et 59,4% en milieu rural, à 69,2% pour les hommes et 53,3% pour les femmes.

Hausse de 8,3% du nombre d'employés salariés dans le secteur des entreprises

Par ailleurs, le ministère confie que le nombre d'employés salariés dans le secteur des entreprises est évalué à 336 968 en 2021, contre 311 280 en 2020, soit une hausse de 8,3%. Cette évolution, explique-t-il, résulte principalement de l'augmentation des effectifs dans la construction (+39,3%), les services (+8,5%) et l'industrie (+5,6%).

De même, les rémunérations globales ont progressé de 8,7% sur la même période. Les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé ont également augmenté de 1,1% sur la période, pour s'établir à 41,7 heures en 2021.

6 608 demandeurs d'emploi enregistrés

Concernant l'employabilité des jeunes, le département ministériel en charge de l'économie renseigne que l'année 2021 est marquée par l'enregistrement de 6 608 demandeurs d'emploi contre 2 178 en 2020.

Parmi ces 6 608 demandeurs d'emploi, 2 987 ont bénéficié d'accompagnement (1 595 en technique de recherche d'emploi ; 270 en employabilité ; 599 en entrepreneuriat et 523 en élaboration de business).

Au titre de la Convention Nationale État Employeur (CNEE), le ministère fait savoir enfin que 374 contrats ont été signés avec les entreprises en 2021.