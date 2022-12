Afrique de l'Ouest: Le Comité de politique monétaire de la Bceao décide de relever de 25 points de base les taux directeurs

Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale, à compter du 16 décembre 2022.

Cette décision a été prise au terme de la dernière session de l’année du Comité qui s’est tenue ce vendredi 9 décembre à Dakar.

Le communiqué final remis à la presse renseigne ainsi que le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques passe de 2,50% à 2,75%, soit une hausse de 0,25%.

Selon le Cpm, cette hausse, la troisième de cette année, s’inscrit dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire entamée depuis juin 2022.

A l’en croire, elle devrait contribuer à ramener progressivement l’inflation dans l’intervalle cible de la Banque centrale (1% à 3%) sur le moyen terme.

Cette instance présidée par le gouverneur de la Bceao, M. Jean-Claude Kassi-Brou fait remarquer que le taux d’inflation dans l’Union, en hausse depuis plusieurs mois, a atteint 8,4% en octobre 2022.

Ce qui fait dire au patron de l’institut d’émission que « l’année 2022 se termine dans un contexte caractérisé par une inflation toujours élevée avec un accroissement des incertitudes au niveau mondial ».

Sur ce même point, le Comité de politique monétaire fait savoir que cette tendance haussière est due essentiellement au renchérissement des produits alimentaires de grande consommation et du transport, avec l’ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers par les pays de l’Union suite à l’envolée des cours du pétrole sur les marchés internationaux.

Pour sa part, poursuit le Comité, l’inflation sous-jacente, qui mesure l’évolution du niveau général des prix hors produits frais et énergie, s’est également maintenue à un niveau élevé de 5,4% en octobre 2022.

Par ailleurs, souligne le communiqué final, la liquidité dans l’Union reste adéquate et les crédits octroyés à l’économie par le secteur bancaire ont augmenté de 16,5% à fin octobre 2022.

Au cours des mois à venir, assure la même source, le Comité de politique monétaire de la Bceao prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire.

Il faut rappeler que cette 4ème et dernière session de l’année du Comité de politique monétaire revêt un caractère assez particulier en ce sens qu’elle se tient juste après quelques semaines de la célébration du 60ème anniversaire de la Bceao et de l’Umoa pendant laquelle la réflexion a été convoquée autour du thème : « La politique monétaire et la gestion des chocs ».

Une rencontre qui avait permis aux gouverneurs de banques centrales ainsi qu’à d’autres spécialistes du secteur bancaire et financier de donner des orientations et solutions sur « Politique monétaire et gestion des chocs » ; « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents » et « Digitalisation et inclusion financière ».

Ce qui, selon M. Kassi Brou, a permis de mettre en exergue le rôle clé joué par la Banque Centrale dans les évolutions fondamentales qu’a connu notre Union dans sa marche vers l’intégration de plus en plus poussée de ses économies.