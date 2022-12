Ile Maurice: Les envies d'escapade ont la cote en ce temps festif

Essayer de mettre aux oubliettes la pandémie de Covid-19 et goûter à nouveau aux joies de l'évasion. Tels sont les projets de milliers de Mauriciens en cette période de fin d'année. Les agences affichent le sourire avec le retour de ces voyageurs trop longtemps restés confinés.

Le téléphone ne cesse de sonner dans les agences de voyage. Les Mauriciens sont avides d'escapade. Au sein de Skylea Travel Ltd, les demandes affluent. Sa directrice, Marie-Ange Percheron, confie que certaines destinations sont plus demandées que d'autres. "Istanbul et la Thaïlande sont les endroits les plus prisés, et il ne faut pas oublier la Malaisie qui, depuis le 31 octobre, avec ses vols directs, est également très bien cotée." Par contre, pour ce qui est de Rodrigues, les places se font très chères. "Au niveau de l'agence, cette île est "booked" jusqu'à la mi-janvier."

L'Europe figure aussi parmi les lieux appréciés mais soutient notre interlocutrice, les voyageurs y ont déjà de la famille. "La grande majorité va habiter chez des proches. C'est très rare d'avoir des personnes qui y vont pour séjourner dans les hôtels." Comment expliquer cette envie de voyager ? Pour MarieAnge Percheron, les Mauriciens sont restés trop longtemps enfermés sur l'île. "Pendant deux ans, les gens ressentent qu'ils ont été enfermés. Aujourd'hui, ils rêvent tous d'évasion."

Même son de cloche du côté d'Omarjee Holidays et Omarjee Aviation. Oubliées les tracasseries des derniers mois, et l'on accueille de plainpied les envies d'escapades des locaux. C'est ce que soutient Umarfarooq Omarjee, Executive Director d'OMJ Company. "Après un peu plus d'un an - après la réouverture d'octobre 2021, la vague d'Omicron et la liste rouge - on avait constaté une baisse en décembre dernier. Par contre, cette année, les choses ont repris. Touristes et Mauriciens ont repris le chemin du voyage."

Le pays qui attire aussi les voyageurs, c'est l'Afrique du Sud, avance notre interlocuteur. "Les gens veulent voyager sur des lignes directes aussi. Et pour le coût de la vie en Afrique du Sud, c'est abordable. Ce qui apporte un plus aux voyageurs. L'Australie est aussi plébiscitée, surtout avec la diaspora mauricienne." Ce qui est sûr, que ce soit un white Christmas ou des fêtes tropicales, cette fin d'année promet d'être très animée pour des milliers de Mauriciens.