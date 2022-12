Ile Maurice: 1 CyberCity change d'identité visuelle pour devenir One Exchange Square

Acteur incontournable du secteur immobilier à Maurice, la filiale du groupe MaxCity a dévoilé le 1er décembre le visage des trois tours iconiques de son portfolio, situé à l'entrée de la zone économique d'Ébène.

MaxCity Property Fund, filiale du groupe MaxCity, passe une nouvelle étape de son développement avec un exercice de rebranding. Ainsi, la nouvelle identité visuelle de l'un des fleurons de son portefeuille d'immeubles, le bâtiment 1 CyberCity, situé à l'entrée d'Ébène, portera désormais le nom de One Exchange Square. Un nom que son CEO, Lewis Ah Ching, a voulu évocateur, gardant cet esprit d'avant-garde, de connexion et de modernité. Le visuel est épuré, mettant en valeur le blanc sur fond noir, symbole de force.

"Nous étions parmi les premiers à croire dans le potentiel d'Ebène, il y a une quinzaine d'années lorsque nous avons érigé la première tour que nous avions appelée 1 CyberCity, vu sa position géographique à l'entrée de la toute nouvelle zone économique, Ébène. Quelques années plus tard, nous avons complété l'ambition de 1 CyberCity avec deux tours additionnelles. Désormais, ce bâtiment iconique d'Ebène offre une prestation exceptionnelle à travers le haut standing des espaces de bureaux et des services qu'il propose", explique le CEO. Entre espaces de bureaux et commerciaux, une cinquantaine de locataires occupent les trois tours de One Exchange Square. Parmi eux, Accenture, Ocorian, Standard Bank, Citco, Ébène Gate, Astek et les ambassades du Japon et de l'Arabie saoudite.

Le CEO de MaxCity Property Fund croit en l'avenir d'Ébène qui demeure une zone économique incontournable disposant de nombreux atouts pour la communauté des affaires. Selon lui, plusieurs accélérateurs vont faire de la région d'Ebène une zone encore plus attractive dans les mois à venir : l'amélioration des infrastructures routières, une meilleure fluidité de la circulation, l'arrivée du métro qui aura un impact positif majeur, la création de nouvelles aires de stationnement et la régulation des espaces existants mais aussi la construction de bureaux de haut standing répondant aux attentes d'entreprises à la recherche d'un espace de travail combiné à des services de proximité.

On compte plus d'une quarantaine de bâtiments à Ébène et plus de 200 sociétés qui ont choisi d'y installer leur siège ou leurs bureaux dans cette zone souvent qualifiée de deuxième capitale économique. Lewis Ah Ching rappelle que la demande d'espaces de bureaux à Ébène est constante et réelle. Il compte s'appuyer sur son savoir-faire et ses quarante années d'expérience dans l'immobilier pour apprécier l'évolution du marché. "Il existe un segment de clientèle à la recherche d'un bâtiment d'un certain niveau de standing et de prestations premium. À Ébène, il y a un certain nombre d'espaces de bureaux qui peuvent satisfaire cette demande et parmi eux, notre bâtiment OneExchange Square. C'est aussi pour cela nous croyons qu'Ebène reste un pôle business attractif", ajoute le CEO de MaxCity Property Fund.

A l'heure où les orientations éco-responsables sont devenues l'un des critères essentiels dans les résultats de performance des entreprises, MaxCity Property Fund souligne son engagement qui a démarré depuis plusieurs années. Il précise qu'avant même que le développement durable ne devienne une considération majeure ou même une exigence dans la gestion des entreprises, il avait déjà intégré un grand nombre de ces mesures. Ainsi, il cite toute une série d'initiatives prises dans ce sens : l'orientation Est-Ouest du bâtiment OneExchange Square permet de minimiser l'exposition aux rayons du soleil et des panneaux alucobond installés pour offrir une isolation thermique tout en atténuant l'impact de l'intensité de la chaleur sur la structure du bâtiment. De plus, les panneaux vitrés du bâtiment sont teintés e-glass pour limiter l'impact des rayons UV.

Ces trois dispositions permettent de réduire les besoins énergétiques pour la climatisation des bureaux, l'impact le plus lourd en termes d'empreinte carbone. "Nous travaillons aussi actuellement sur l'instauration de facilités de tri et de collecte pour le recyclage des déchets en plastique et papier. Avec l'ensemble de ces initiatives en place ou en projet, nous avons initié les démarches pour l'obtention de la certification Edge Green." Évoquant l'impact de la crise sanitaire sur le développement de l'entreprise, Lewis Ah Ching souligne que les augmentations de coûts de certains projets ont eu pour effet la mise en veille de certains.

Il rappelle que ses locataires du secteur retail ont été les plus impactés avec des cessations de leur activité pendant les périodes de lockdown et des reprises lentes et graduelles. Le CEO de MaxCity Property Fund, fort de son expérience dans l'immobilier, explique l'évolution dans l'agencement et l'utilisation des espaces de bureaux. Selon lui, on ne travaille plus de la même façon aujourd'hui et la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer cette nouvelle dynamique. D'où la nécessité de s'adapter, d'innover et de se réinventer : trois constantes dans l'histoire même du groupe MaxCity.

"Le work-from-home a été une belle expérience qui nous a permis de voir une autre façon d'appréhender le monde du travail et la recherche d'un mode différent de fonctionnement", poursuit le CEO. Il dit constater qu'actuellement, ce mode de travail a été institutionnalisé par certaines entreprises avec un mixte de présentiel et de possibilité de travailler quelques jours à la maison. Cela amène, dit-il, les employeurs à utiliser les espaces de bureaux de façon différente, d'où l'émergence du hot-desking, soit la possibilité d'usage des espaces bureaux par différents collaborateurs à différents moments.

Cela permet d'optimiser l'utilisation des espaces de bureaux. D'où l'investissement de MaxCity Property Fund dans la mise en place de The Business Exchange à One Exchange Square pour proposer cette alternative avec un positionnement premium. Pour autant, le CEO de MaxCity Property Fund reste optimiste à propos des défis, mais surtout des opportunités du futur, en soulignant les efforts des secteurs public et privé pour une reprise économique.