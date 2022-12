Cote d'Ivoire: Bouaké - Amadou Koné invite à faire le plein du listing électoral

Le ministre des Transports, Amadou Koné, veut amener les secrétaires départementaux, les responsables de zone, les secrétaires de section et les responsables de structures spécialisées du RHDP dans la capitale du Gbêkê à œuvrer pour le succès de la révision de la liste électorale.

A cet effet, il a échangé avec eux et de nombreux militants le samedi 19 novembre au siège régional du parti qui était plein à craquer. A l'occasion, il a exhorté ses camarades militants de Bouaké, Brobo, Djébonoua et Bouaké sous-préfecture à occuper le terrain pour donner un cachet spécial à l'opération, en vue de la victoire du RHDP aux élections de 2023 et de 2025. " Nous devons faire le plein du listing électoral. Ce qu'on doit faire en 2022 doit convaincre les gens que ce qui a été fait en 2020 n'était pas un hasard. Je vous engage à parcourir tous les villages, les quartiers et les hameaux pour mobiliser et sensibiliser les jeunes afin qu'ils s'inscrivent sur la liste ", a-t-il indiqué.

Pour lui, cette opération doit permettre de donner une majorité confortable au RHDP aux élections à venir. " Nous devons continuer le combat aux côtés du Président Alassane Ouattara pour que le RHDP demeure le parti de cœur des populations du Gbêkê et cela passe par la révision de la liste électorale. Alassane Ouattara a fait beaucoup pour Bouaké et il veut encore faire plus pour cette ville à laquelle il est tant attaché", a-t-il déclaré.

Amadou Koné les a rassurés qu'il prendra en compte les frais relatifs à tous les documents des nouveaux majeurs pour faciliter leur inscription. Il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l'ex-maire de Bouaké, Fanny Ibrahim " pour tout ce qu'il a fait pour le Président Alassane Ouattara, pour le RDR hier, pour le RHDP aujourd'hui et pour tout ce qu'il fera afin que le RHDP qui est un parti nouveau, d'ouverture et de rassemblement soit longtemps et pour toujours le plus grand parti de Bouaké et de Gbêkê ". Pour clore, il a annoncé la mise sur pied, dès le lundi 21 novembre, d'un fonds de 40 millions de francs CFA, soit 20 millions pour les jeunes et 20 millions pour les femmes, en vue de financer leurs projets.

Assimi Sanogo, Ouattara Fanta et Paul Dakuyo ont, respectivement au nom de l'UJ-RHDP, de l'UF-RHDP et des secrétaires départementaux, rassuré le ministre quant à leur ferme volonté à traduire en actes, ses instructions pour le succès de la révision de la liste électorale.