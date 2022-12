Sénégal: Campagne de lutte contre les violences basées sur le genre - Scientifiques et activistes réunis en colloque à Dakar

En guise de conclusion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le bureau de Dakar de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et l'Institut italien de culture à Dakar, sous le patronage de l'Ambassade d'Italie, organisent le colloque "Re-penser ensemble", réunissant scientifiques et activistes de terrain les 9 et 10 décembre à Dakar.

L'objectif est de rassembler ces univers différents, animer des débats entre "savoir" et "savoir-faire" et entendre ces acteurs sur les sujets qui mobilisent les agences de coopération comme l'inclusion et l'exclusion de certains groupes sociaux, le changement social à travers les arts, les droits humains et la justice sociale, le féminisme dans son abord politique et militant comme dans sa capacité à produire des savoirs scientifiques, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

Ce colloque vise aussi à consolider les relations entre institutions, organisations et universités. Dans cette perspective émergeront de nouvelles voies d'amélioration et d'innovation pour ces différentes institutions. Ce colloque sera sans aucun doute l'occasion de faire naître de nouveaux projets impliquant tous ces acteurs, souligne la même source.

Et, au-delà de l'événement, il s'agira, pour l'AICS et ses partenaires, d'accroître la visibilité des recherches bénéficiant déjà de financements institutionnels, voire d'ouvrir certains domaines scientifiques à des offres de financements.