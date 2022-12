Afrique: Défilé de mode à Dakar - Chanel en met plein la vue au public

La collection " Métiers d'art 2022/2023" de la Maison Chanel a été lancée, mardi 6 décembre 2022, à Dakar, sur le site de l'ancien Palais de justice.

Des étincelles, des paillettes. Mardi 6 décembre 2022, à Dakar, la Maison Chanel en a mis plein la vue. Elle a lancé sa collection "Métiers d'art 2022/2023". Pour la circonstance, le site de l'ancien Palais de justice a accueilli le gotha de la mode d'ici et d'ailleurs. Parmi ces personnalités, la Première dame du Sénégal Marième Faye Sall, le Ministre de la Culture et du Patrimoine Aliou Sow, le président des activités mode de Chanel Bruno Pavlovski et l'ancienne top model Naomi Campbell.

Une chorégraphie avec une interprétation du prodige sénégalais Obree Daman donne le ton. L'expression vocale est à la fois puissante et délicate. Perchés sur des chaussures à plateforme, des mannequins s'élancent avec des tenues à la fois chics et sophistiquées : tailleur-pantalon, bomber, manteau, robe, accessoirisés par des sacs, bracelets griffés Chanel. L'esthétique et la fonctionnalité sont au goût du jour. Par endroit, la ligne est minimaliste. Le show se décline en une profusion de couleurs et de motifs inspirés par l'énergie des années 1970. Cette allure s'allie aux codes emblématiques de la Maison - camélias, perles entrelacées, forêts de boutons-bijoux et éblouissements de sequins - réinventés par Virginie Viard, directrice artistique, dans un dialogue créatif avec les artisans des Maisons d'art de Chanel.

Comme annoncé par le président des activités mode de Chanel, Bruno Pavlovsky, le défilé a mis en relief une collection "très Chanel" avec quelques petits clins d'œil à ici. La ligne est "forte", "colorée". La collection des "Métiers d'art" est une collection de prêt-à-porter qui s'appuie sur les savoir-faire historiques, une marque de fabrique chez Chanel.

Cette approche ajoute un supplément d'élégance au défilé chaudement applaudi par l'assistance. Cette parenthèse enchantée se referme en toute beauté. De quoi réjouir le Ministre sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique. "Aujourd'hui, c'est le monde entier qui suit le Sénégal avec son bouillonnement culturel impressionnant", s'est félicité Aliou Sow, relevant l'impact économique de cet événement majeur pour notre pays. La dimension patrimoine est au cœur de cette opération avec le site de l'ancien Palais de justice symbolisant une partie de l'histoire du Sénégal.

Chanel, en collaboration avec le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, notamment le Secrétariat général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, a procédé à la rénovation et à l'embellissement de ce lieu. Des travaux entamés depuis 2016. Le Ministre Aliou Sow informe qu'il a signé un avenant avec Chanel pour la poursuite de ces efforts de réhabilitation pour un rayonnement de la Culture et du Patrimoine.

Figure du sous-secteur de la mode au Sénégal, la styliste Collé Ardo Sow a salué l'organisation du défilé au Sénégal. "Cela montre qu'il y a du talent, de la créativité dans notre pays. Les retombées ne peuvent être que bénéfiques pour les Sénégalais", estime la créatrice. Elle invite ses consœurs et confrères stylistes à plus d'unité et de solidarité. E. Massiga FAYE

Une belle dame au charme intemporel

À l'image d'une belle dame, la Maison Chanel se porte comme un charme. Elle est présente dans 114 pays. Depuis des dizaines d'années, elle travaille sur des valeurs autour de la création, des savoir-faire, de la transmission. C'est grâce à un engagement sans faille à ces valeurs qu'elle a réussi à se faire une notoriété vis-à-vis de ses clientes dans le monde entier, quels que soient le pays, la situation géographique. Aux yeux du président des activités mode de Chanel, Bruno Pavlovski, c'est important même si, par moments, il y a eu des hauts et des bas. "Cet engagement permanent derrière la création nous différencie des autres maisons de luxe", assure B. Pavlovski. Avec le temps, Chanel a su se renouveler, se réinventer tout en gardant son authenticité.