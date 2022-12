Afrique du Nord: Lancement du sommet Arabo-Chinois à Riyad avec la participation du Soudan

Riyad — Les activités du sommet Arabo-Chinois ont démarré dans la capitale Saoudienne, Riyad, avec la participation du Soudan et d'environ de 30 pays et organisations, au milieu d'une large présence de leaders Arabes et du Président Chinois Xi Jinping.

La délégation du Soudan au sommet est dirigée par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, qui comprend le Ministre des Finances et de la Planification Economique, et le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq.

Les observateurs des relations arabo-chinoises estiment que la convocation du sommet de Riyad constitue un pas historique au niveau de la région sur les plans politique et économique, par conséquent, le sommet de Riyad constitue un premier pas dans le réaménagement des relations entre les pays Arabes, alors que les partenariats économiques et les blocs régionaux et internationaux sont devenus une caractéristique importante du monde d'aujourd'hui, et l'ancienne Route de la soie, comme des partenaires naturels pour la coopération de la Ceinture et de la Route.

Les dernières années, les deux parties ont continué à œuvrer pour le renforcement de la coordination stratégique et à déployer des efforts concertés pour obtenir des résultats fructueux.

Par ailleurs, le sommet discutera de nombreux dossiers, y compris l'échange commercial et les relations économiques entre l'Arabie Saoudite et la Chine, en plus de l'énergie, de la sécurité régionale et de la coopération militaire, avec l'espoir que 20 accords seront signés, avec une valeur totale d'environ de 29 milliards de dollars.

Il convient de noter que le Royaume d'Arabie Saoudite a également vu, en conjonction avec le sommet arabo-chinois, la convocation des sommets saoudo-chinois et golfe-chinois, qui ont discuté "les moyens de renforcer les relations conjointes dans tous les domaines, et les perspectives de coopération économique et de développement", sur la base des relations distinguées qui lient les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et les pays Arabes avec la Chine, en tenant compte du fait que la Chine est le premier partenaire commercial des pays du conseil de golfe.