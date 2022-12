Afrique du Nord: Al-Burhan et Al-Sissi discutent les relations bilatérales et la coordination internationale et régionale

Riyad — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Président Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi ont eu aujourd'hui des entretiens conjoints en présence de ministres des deux parties, en marge du sommet arabo-chinois accueilli par la capitale Saoudienne, Riyad.

Les deux parties ont discuté les relations bilatérales et les moyens de les développer dans tous les domaines, et ont convenu de renforcer la coopération conjointe et de soutenir les projets économiques communs, spécialement la liaison électrique, de gaz et de chemin de fer.

Le Président du CST a informé le Président Egyptien des développements politiques dans le pays, en particulier l'accord- cadre politique qui a été signé Lundi dernier.

Il a souligné la nécessité de coordonner les positions soutenant mutuelles entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux afin de réaliser les intérêts communs des deux pays et des deux peuples.

Al-Burhan a exprimé l'appréciation du Soudan pour le soutien Egyptien sur les niveaux officiel et populaire, louant les efforts mutuels pour améliorer les liens de coopération conjointe entre les deux pays, faisant allusion à l'existence de larges perspectives pour développer la coopération conjointe entre les deux pays frères, et le souci du Soudan de créer le climat favorable dans les divers domaines de développement stratégique.

Le Président Egyptien a affirmé le soutien de l'Égypte à l'accord- cadre politique signé pour la période de transition au Soudan, en tant qu'un pas important et pivot pour établir les principes liés aux structures de gouvernance au Soudan et le soutien au succès du processus politique à travers un consensus purement Soudanais qui garantit la stabilité et la prospérité du Soudan.

Al-Sissi a exprimé le plein soutien de son pays aux efforts du CST pour réaliser la stabilité politique et sécuritaire au Soudan, sur la base des liens étroits de la sécurité nationale Egyptienne et Soudanaise et des liens historiques qui unissent les peuples de la vallée du Nil.

Le Président Egyptien a renouvelé l'engagement de son pays à l'égard de ses positions soutenant le Soudan au sein de tous les forums, et les démarches incessantes de l'Égypte pour lever les sanctions contre le Soudan et restaurer sa qualité de membre à l'Union Africaine dès que possible.