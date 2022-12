Afrique de l'Est: Vatican - Denis Mukwege plaide pour des sanctions contre le Rwanda

Le Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege a plaidé ce vendredi 9 décembre pour des sanctions contre le Rwanda, accusé d'agression de la RDC via les rebelles du M23.

Il a fait ce plaidoyer à l'issue de l'audience privée lui accordée par le Pape François au Vatican (RDC).

Denis Mukwege a qualifié sa visite au Vatican d'une grâce particulière.

Il se réjouit d'avoir rencontré un homme de foi, de paix qui œuvre pour la justice et l'inclusion à travers le monde et dans le contexte particulier avec des crises multiples.

Ce prix Nobel pense que l'Église a un rôle très important à jouer pour le retour de la paix dans la région de Grands lacs :

" Je crois que la parole prophétique de l'Église peut faire une très grande différence. Une église qui se tait quand l'homme souffre, c'est une église qui n'est plus à sa place. Et je pense que le rôle le plus important de l'Église, c'est donc souffrir avec le peuple qui souffre. Je pense que la visite du Pape s'inscrit dans cette logique d'aller souffrir avec le peuple congolais qui souffre. Et donc c'est tout à fait la voix prophétique de l'Église qui peut faire une très grande différence ".

Selon lui, le prochain voyage apostolique de Pape François à Kinshasa est un signal fort.

" Cette visite, en fait, montre tout simplement pour les Congolais l'espoir et la solidarité que le Pape témoigne pour notre peuple, pour un peuple meurtri depuis plus de 25 ans. Je crois que ce que nous attendons, c'est que sa présence puisse contribuer à tout simplement une prise de conscience de l'opinion mondiale sur le drame que vivent les Congolais aujourd'hui. Nous espérons aussi que par ses prières, sa voix qui porte, qu'il puisse aider à mettre fin à cette tragédie, dont on parle hélas très peu ici en Europe ", a poursuivi Denis Mukwege.

Le Pape François est attendu le 31 janvier prochain dans la capitale congolaise.