Cote d'Ivoire: Littérature - Gauz revient avec " Cocoaïans (Naissance d'une nation chocolat) "

C'est une prose au goût de chocolat ! Voilà comment les puristes et autres critiques littéraires qualifient la dernière œuvre d'Armand Patrick Gbaka-Brédé, plus connu sous le nom d'écriture de Gauz. Quatre ans après " Camarade papa " qui lui a valu le prestigieux Grand prix littéraire d'Afrique noire, Gauz est de retour, dans les rayons des librairies, avec " Cocoaïans (Naissance d'une nation chocolat) ". Publié aux éditions " L'arche ", ce livre est évidemment l'événement de cette rentrée littéraire.

Vendredi dernier, l'œuvre a été dédicacée, à la Fondation Donwahi, aux II Plateaux, à Cocody-Saint Jacques, en présence de plusieurs férus de lecture et amis du livre. Écrivain à part, Gauz irradie à sa façon et, sans le vouloir, le monde des lettres depuis bientôt une décennie. Dans ce quatrième roman, le sculpteur de mots se fait torréfacteur et mouline les mots pour servir un texte aux saveurs de chocolat acidulé.

Une fresque historique

S'agissant de la trame de l'ouvrage, Cocoaïans, "c'est l'histoire politique du chocolat, les rapports de sujétion imposés par les riches acheteurs d'occident aux cultivateurs besogneux d'Afrique", dénonce l'auteur de " Debout Payé ", tout en expliquant que "les citadins profitent plus du cacao que les producteurs... "

Avec une langue et un rythme captivants, Gauz entraine le lecteur dans un voyage à travers les 20ème et début du 21ème siècle. Ce récit d'une conquête de liberté des Cocoaïans ou habitants du pays du cacao, est un cri de révolte et une exhortation, pour les Cocoaïans, à "fabriquer et vendre, eux-mêmes, leur chocolat et rompre, par ricochet, avec le diktat des puissances occidentales qui maintiennent les paysans dans la précarité", recommande, avec verve, Gauz, comme à son habitude avec son regard affûté, et sa plume relevée d'un humour mordant.

" Cocoaïans (Naissance d'une nation chocolat) " est un livre militant de 112 pages qui fait partie des œuvres que le lecteur est incapable de refermer si tôt, une fois ouvertes.

Parlant du substrat de l'esthétique de son écriture, Gauz est très admiratif de l'héritage de Bernard Zadi Zaourou et de Jean-Marie Adiaffi, dont l'écriture abonde du "style N'zassa et d'une théâtralité exemplaire". En cohérence à cela, le Grand prix littéraire d'Afrique noire 2019 pense qu'il faut briser les canons en se faisant éditer par des maisons africaines et ivoiriennes. En le faisant, les éditeurs européens et français viendront négocier les contrats d'édition avec nos maisons, ce qui permettra aux éditeurs et auteurs africains d'engranger plus de revenus.

Avec le verbe truculent, "impertinent", selon un lecteur, Gauz est resté égal à lui-même : un dénonciateur, agitateur des idées qui appelle à plus de "justice sociale, l'ordre normal".

Dans des échanges interactifs, Gauz a communié avec le public autour de ce livre qui apparait également comme un plaidoyer qui aborde de nombreuses questions, depuis la façon dont l'histoire de la Côte d'Ivoire "Cocoaland" a été façonnée par la culture du cacao, qui a vu naître "une bourgeoisie cacaoyère".

Il est bon de noter que Gauz est auréolé de plusieurs distinctions au nombre desquelles : " Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'expression Francophone " 2018 par l'Association Akwaba Culture " pour son roman " Camarade Papa ".