Cote d'Ivoire: Face à la presse - Le chef du gouvernement affiche la bonne santé du pays

Et de deux. Pour la deuxième fois, après la rencontre du 8 novembre 2021, le Premier ministre Patrick Achi était face à la presse hier à l'auditorium de la Primature.

Objectif : faire le bilan des actions en cours et celles à poser dans les jours à venir pour améliorer le bien-être des Ivoiriens, tout en apportant des corrections à ce qui n'est pas marché. C'est un Patrick Achi très décontracté, vêtu d'un semble gris, assorti d'une chemise blanche et d'une cravate violette qui a fait son entrée dans la salle sous le coup de 11h. " Ayez pitié de moi, s'il vous plait ", lâche-t-il aux journalistes installés à la première rangée pour détendre l'atmosphère. Durant deux heures, il a tenu en haleine l'assistance composée des hommes des médias, de membres du gouvernement et du cabinet du Premier ministre ainsi que d'experts.

D'entrée, le chef de gouvernement a fait savoir que le Président Alassane Ouattara et lui sont convaincus qu'une conférence de presse est un acte salutaire puisque elle permet de faire le bilan des actions en cours, de celles à poser et des points à améliorer. Puis Patrick Achi de revenir sur les cinq points évoqués lors de sa dernière conférence de presse. Notamment l'accélération des chantiers d'infrastructures stratégiques pour renforcer la dynamique de la croissance ; l'amplification des chantiers de transformation de l'économie ivoirienne pour rendre le secteur privé dynamique et plus fort ; les actions pour le progrès social et la croissance partagée ; la poursuite des actions structurelles qui modernisent la nation et celles relatives à la stabilité, à la crédibilité et à la sécurité de la sous-région.

Comme tous les pays du monde, a relevé le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire a été confrontée à deux chocs mondiaux que sont les conséquences de la Covid-19 qui continuent de peser sur les économies et la guerre en Ukraine et son impact sur l'inflation mais aussi sur l'énergie, les engrais, d'une façon générale sur l'alimentation... " Face à une inflation mondiale jamais observée récemment, causant dans tous les pays une réduction des prévisions de croissance, nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons su réagir vite et avancer ", a-t-il indiqué. En relevant que sous l'égide du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, et grâce à la dynamique de croissance qui a été créée dans le pays, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact de cette crise mondiale sur les populations ivoiriennes.

" Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe, grâce à une subvention de l'État. Cette politique de soutien au pouvoir d'achat s'est manifestée dans la hausse du prix du cacao et la fixation du prix de la noix de cajou, dans le plafonnement du prix des principaux produits alimentaires et dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie, pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations ", a énuméré le conférencier.

Tout en rappelant qu'à l'occasion de la Fête de l'Indépendance, le président de la République a pris des décisions allant dans le sens de l'amélioration sans précédent des traitements des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. C'est, selon Patrick Achi, une juste redistribution des fruits de la croissance qui pourra être diffusée à toute la nation, du secteur public au secteur privé, notamment grâce aux négociations en cours pour revaloriser le SMIG.

Pour lui, cette action vigoureuse, cohérente et réactive a permis à son gouvernement d'atteindre deux objectifs clés qui ont consisté à préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes et à contenir l'inflation à un peu plus de 6% contre 8,5% en moyenne dans la zone communautaire et des pics au-delà de 30% dans certains pays. Tout en maintenant une croissance forte en 2022 pour la Côte d'Ivoire, attendue à 6,8%.

Des gros projets réalisés

Patrick Achi est revenu sur les infrastructures inaugurées, celles en cours ou dont les premières pierres ont été posées. Il s'agit pour les infrastructures livrées, de la première phase du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro ; du deuxième terminal à conteneurs du port, des infrastructures de soutien à la production vivrière locale, avec la livraison prochaine du marché de Bouaké.

Au niveau d'Abidjan et des grandes villes de l'intérieur, le conférencier a évoqué les infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan. A ce sujet, il a fait savoir que c'est une transformation totale de la capitale économique qui est en cours avec les 4e et 5e ponts, l'échangeur du carrefour Akwaba, la voie de contournement d'Abidjan. Il a aussi évoqué les infrastructures de mobilité régionales avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou ou l'accélération de la Côtière, ainsi que les infrastructures de la CAN 2023. Celles-ci seront livrées 6 mois avant l'évènement. " Ce sera la plus belle CAN jamais organisée ", a-t-il rassuré les Ivoiriens.

Patrick Achi a abordé le 2e champ d'actions stratégiques qui consiste à moderniser l'agriculture ivoirienne, à développer le secteur industriel et tertiaire dans une douzaine de champs stratégiques. Et ce pour dynamiser un tissu d'entreprises, source d'investissements et d'emplois nombreux, créateur de valeur-ajoutée et de revenus pour l'État et aussi bien que pour l'ensemble de la population ivoirienne.

" Dans ce panorama, pour gagner notre souveraineté alimentaire, nous avons lancé de nombreux projets structurants dans le secteur agricole, avec l'agropole de la zone Nord qui va contribuer à la structuration des filières anacarde, mangue et oignon, puis relancer la filière riz. Nous avons posé les fondations de notre industrie piscicole, autour du programme PSTACI, avec l'ambition d'être auto-suffisant en protéines animales dans 5 ans ", a-t-il fait savoir.

En précisant l'importance pour le gouvernement ivoirien de travailler au renforcement du partenariat État-secteur privé. Avec notamment, un programme baptisé PEPITE (Pôle Étudiants pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat) visant à promouvoir et à faciliter la création d'entreprises auprès des jeunes.

Selon lui, le guichet unique de développement des PME (GUDE) qui sera la future porte d'entrée unique des entreprises facilitera leur accès à des financements.

Enfin, a-t-il souligné, la transformation de l'économie ivoirienne passe par une politique soutenue d'aménagement du territoire et la consécration de capitales régionales. " D'importants investissements ont été réalisés à San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo. Ces pôles d'attractivité devront disposer demain d'universités, d'hôpitaux de référence, de zones industrielles, d'une voirie de qualité pour jouer leur rôle moteur pour tirer la croissance de pays et pour son attractivité régionale et nationale, essentiel pour désengorger Abidjan et assurer une chance égale de prospérité à chaque Ivoirien, où qu'il se trouve où qu'il naisse et vive dans notre si beau pays ! ", a insisté le conférencier.