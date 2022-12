Madagascar: Surveillance et riposte épidémiologique - L'Indocéanie renforce ses dispositifs

Le Comité technique régional (CTR) et le Comité de pilotage (COPIL) du réseau régional de surveillance épidémiologique et gestion des alertes (SEGA - One Health) des pays membres de la Commission de l'Océan Indien se sont déroulés du 28 novembre au 2 décembre dernier.

" Les maladies à potentiel épidémique ne cessent de côtoyer le quotidien de la population. La Covid-19, le paludisme, les arboviroses ou encore les maladies climato-sensibles [... ]. " C'est pourquoi " nous nous devons de maintenir notre vigilanceet d'améliorer notre capacité de riposte. " Ce sont là les propos du Pr Zely Arivelo Randriamanantany, ministre de la Santé publique malgache qui interpellent la cinquantaine de représentants des Etats membres de la Commission de l'Océan Indien et du réseau SEGA-One Health, de l'unité de veille sanitaire de la même commission et des partenaires institutionnels et techniques présents à la réunion qui s'est déroulée du 28 novembre au 2 décembre dernier.

Une semaine d'échange à double objectif qui sont : " permettre un échange technique sur les sujets d'intérêts majeurs et faire le bilan de l'année écoulée, les besoins des États membres et la programmation pour les deux années à venir ". Ce comité de pilotage a donc été " l'occasion de démontrer l'utilité concrète de la plateforme régionale réseau SEGA-One Health ", plus particulièrement sur l'année 2022 : la réponse Covid-19, le renforcement de la surveillance entomologique, la mise en place de plateformes nationales One Health, la digitalisation de la surveillance, les formations en épidémiologie de terrain, en biosécurité et biosûreté des laboratoires ou encore la surveillance communautaire, etc.

Perspectives

Diverses recommandations sont nées de la semaine d'échange. Des recommandations qui devraient permettre " de baliser les activités prioritaires à mener pour les années à venir, avec notamment le développement de la recherche opérationnelle et d'un cadre de suivi-évaluation du réseau SEGA - One Health. " En matière de maladies non transmissibles (MNT), les mesures seront renforcées via " l'intégration de cette thématique dans les formations FETP (Formation en Epidémiologie de Terrain pour les Professionnels de santé) mais aussi via l'amélioration des outils pour l'obtention de statistiques fiables et régulières via le logiciel DHIS2 (système de gestion des informations sanitaires déjà utilisé par les États membres).

Les recommandations suggèrent également d'opter pour " la recherche opérationnelle ". En ce qui concerne le risque vectoriel, " l'objectif sera multiple : renforcer les capacités de lutte anti-vectorielle à l'échelle régionale et opérationnaliser la surveillance entomologique aux Comores, à Madagascar et aux Seychelles ainsi que la surveillance de la résistance des moustiques aux insecticides. "