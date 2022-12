Madagascar: Roland Ratsiraka - " L'autoroute Antananarivo-Toamasina est une tromperie "

Une semaine après le lancement avec une grande pompe du projet d'autoroute Antananarivo-Toamasina, Roland Ratsiraka est monté au créneau hier. Il a relevé que ce projet est une manière comme une autre de sortir de l'argent sur les caisses de l'Etat.

Le projet phare du régime Rajoelina ne cesse de faire couler des encres. Hier, le député de Toamasina 1, Roland Ratsiraka, est monté au créneau. En descendant sur le terrain à Amoronakona, sur la rive de la rocade Ny Iarivo, il s'est fait entendre sur le projet d'autoroute que l'Etat veut entreprendre. L'ancien ministre du Travaux publics annonce qu'il y a quelque chose de suspicieux dans ce projet qui a été lancé en grande pompe il y a deux semaines par le régime.

" Ce projet de construction d'une autoroute reliant Antananarivo et Toamasina est une tromperie ", a-t-il indiqué, tout en soulignant qu' " il s'agit d'un moyen pour faire sortir d'argent au niveau du ministère des Finances et des budgets ". Par conséquent, le député de Toamasina 1 a demandé la démission de la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et du ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana.

300 milliards

Des demandes qui ont été motivées sur ce que l'ancien ministre indique comme suspicieux dans ce projet. En effet, " il s'agit d'un moyen comme un autre de faire sortir de l'argent au niveau des caisses de l'Etat ", a-t-il indiqué. " Ces responsables ont fait sortir 300 milliards de dollars sur les caisses de l'Etat", a soulevé Roland Ratsiraka tout en indiquant que la société égyptienne Samcrete n'est qu'une couverture pour cette opération. En tout cas, Roland Ratsiraka a souligné que l'Etat n'est pas du tout en mesure de mener jusqu'à son terme ce projet et qu' " il s'agit d'une grande tromperie pour le grand public ". Il a même interpellé l'Etat que les sommes destinées aux opérateurs qui ont réalisé les entretiens des infrastructures routières depuis ces dernières années n'ont pas été payées.

Démissions

L'un des grands sujets que le député de Toamasina s'est posé, c'est la tentative de motion de censure que les députés ont fomentée depuis ce mardi. D'après Roland Ratsiraka, le gouvernement en place devrait prendre en considération les revendications des députés. En se tablant encore sur la défaillance du gouvernement en place, notamment sur la réalisation de certains projets comme cette autoroute reliant Toamasina et Antananarivo. " Des suspicions de corruption sont à relever ", a-t-il dit tout en continuant qu' " il n'y avait pas d'appel d'offre et qu'il s'agit juste d'un moyen comme un autre de faire sortir de l'argent au niveau des caisses nationales ". Il s'agit d'un projet sur lequel les députés ont montré leurs indignations durant ces 72 dernières heures. " Les députés ont marre qu'on les manipule, et ce projet d'autoroute est une pure manipulation ", a-t-il indigné. Roland Ratsiraka souligne que la motion de censure est tout à fait légitime.