Madagascar: Insécurité -RN4 - Convoi obligatoire pour les taxis-brousse

Les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année approchent à grand pas. L'affluence de la circulation sur la route nationale n°4 reliant Mahajanga à la capitale augmentera à coup sûr.

La fréquence des va-et-vient incessant des véhicules et taxis-brousse est déjà constatée. Pour prévenir contre les éventuelles attaques des bandits de grand chemin sur cet axe national très fréquenté, en cette période de fête, la circonscription de la gendarmerie nationale (CIRGN) de Mahajanga a pris la décision d'obliger le convoi pour tous les taxis-brousse.

" Les véhicules seront regroupés pour éviter ces séries d'attaques. Nous allons obliger les chauffeurs à effectuer un voyage en groupe. Ils ne doivent pas s'isoler. Cette mesure est déjà opérationnelle mais des conducteurs quittent le groupe et préfèrent rouler seul. Ils refusent de rejoindre le convoi", a déclaré le commandant de la CIRGN, colonel Lezafy Célin. Des patrouilles sont effectuées par les éléments de la gendarmerie nationale le long de la Rn4, de Mahajanga jusqu'à la région Betsiboka à Maevatanana. Et aussi sur la Rn6 dans la région Sofia, la limite de la juridiction de la CIRGN.

Convoi

" Nos moyens sont limités mais les éléments travaillent d'arrache-pied pour sécuriser les deux axes de la RN4 et la Rn6. On s'attend à une éventuelle riposte des bandits qui sont également équipés. Mais nous allons faire de notre mieux", a expliqué encore le commandant. Les attaques des taxis-brousse des coopératives nationales ont diminué ces derniers temps. Des dispositions de sécurité ont été mises en place. Rappelons que des dahalo ont tiré sur un taxi-brousse de la zone régionale reliant Mahajanga à Ambato-boeny, il y a deux semaines à l'entrée du village d'Ampijoroa, vers le parc national à Ankaranfantsika. Huit individus ont placé un barrage de tronc d'arbre au milieu de la route, vers 20h.

Le chauffeur du taxi-brousse a aperçu l'obstacle de loin et a pu passer sur le côté. " Deux hommes ont alors sorti leur arme et ont tiré sur nous, je m'étais penché vers la droite pour éviter les balles. Ils nous ont poursuivis par derrière et ont tiré plusieurs fois. Huit impacts de balle étaient observés sur la calandre du véhicule à notre arrivée. Heureusement aucune victime n'était à déplorer ", a raconté le chauffeur. Les barrages et les attaques des bandits se produisent fréquemment entre Ankazobe et Manerinerina, surtout entre Andoharano et Firarazana. Les réseaux téléphoniques sont coupés sur ces tronçons et les gangsters en profitent pour perpétrer leur forfait. Puis les autres points noirs se situent entre Maevatanana et jusqu'à Ambalajanakomby et entre Ambondromamy ainsi qu'à Tanambao Andranolava, district de Marovoay.