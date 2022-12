Madagascar: Région Diana - L'aménagement de la ceinture d'Ambre débute

Les pistes rurales représentent la grande partie du réseau routier de la région Diana. Ces pistes jouent un rôle très important sur son plan économique et social.

Dans la mesure où elles permettent aux populations rurales d'écouler leurs produits agricoles, les rapprochent des structures sociales comme les centres de santé, les écoles, les hôpitaux, les centres de loisirs etc... Ce réseau de pistes rurales constitue non seulement un lien entre les villages mais aussi un lien entre certains axes routiers. Malheureusement ces pistes ne sont pas régulièrement entretenues et comme premières conséquences elles sont soumises à plusieurs sortes de dégradations ce qui rend leur praticabilité difficile voire impossible à certaines périodes de l'année comme les saisons pluvieuses.

Cet état de choses est un effet très négatif sur la vie de la population rurale. La route principale en terre (RIP 12) relie le chef-lieu de la commune avec les communes formant la ceinture de la Montagne d'Ambre. Elle sert ainsi de voie de communication vers les autres communes bordant le Canal de Mozambique. Entièrement en terre, elle est seulement praticable pendant la période sèche.

Aucun fokontany de la commune ne peut en réalité rallier facilement le chef-lieu de commune durant les quatre mois de fortes pluies. Selon les explications, une bonne partie de ces pistes ne s'emprunte qu'en charrettes, même en saison sèche. La commune ne dispose ni de moyens, ni d'organisation pour l'entretien de ces pistes. Aucun transporteur en commun n'assure les liaisons inter fokontany par voie terrestre. La circulation par voies maritimes dessert les fokontany du littoral dont Ampasindava, Antanaman-driry, Andranomavo, Matsaborimaiky, presque pendant toute l'année. Pour la région Diana, la renommée de la soi-disant "ceinture de Montagne d'Ambre", d'une centaine de kilomètres, reliant des communes situées dans la partie ouest de la région, est bien connue.

Ce que les politiciens ont promis dans le passé, mais elle ne s'est pas concrétisée jusqu'à présent. Or, cet endroit est riche en produits agricoles et forestiers. La pêche est sans doute la deuxième activité économique de base de la population, notamment pour celle qui habite au niveau du littoral

Priorités

Car la réhabilitation des routes figure parmi les priorités de la région par l'utilisation des engins, dons du président de la République, le gouvernorat s'en est rendu compte alors il a décidé de les déplacer dans la commune rurale de Mangaoko pour aménager cette partie " ceinture d'Ambre ". Ce sera à l'image de ce qui a été déjà fait l'année dernière dans les six communes du district d'Antsiranana-II qui a atteint 35 km. Les travaux ont déjà démarré et le gouverneur Daodo Arona Marisiky et son équipe ont fait une descente sur terrain pour constater de visu l'avancement des travaux.

Il a réitéré qu'aucun district ne sera laissé pour compte, selon le slogan que s'est fixé le président Andry Rajoelina ; pareil pour les communes, même les plus enclavées et reculées à l'instar de cette commune rurale de Mangaoko. " Nous allons déployer des efforts maximum pour réaliser ces travaux car les routes sont considérées comme un facteur important de développement économique, afin de rendre possible une distribution ininterrompue et en temps utile de produits agricoles et d'améliorer les conditions de vie et de revenus des populations rurales de la région " a lancé le gouverneur.