Ile Maurice: Hippisme l Écurie Gujadhur - Clap de fin après 118 ans d'histoire

Les turfistes n'en reviennent pas... Ce qui n'était qu'une menace au cours de la saison lorsque l'entraîneur Ramapatee Gujadhur parlait d'un éventuel retrait de la plus vieille écurie du turf mauricien à la fin de 2022 devient réalité.

Une triste réalité qui reflète l'état actuel des courses hippiques, qui ont connu cette année des changements majeurs imposés par le gouvernement avec notamment l'avènement de la Horse Racing Division, puis l'arrivée d'un deuxième organisateur de courses, la People's Turf. Et la saison, la pire dans l'Histoire du Mauritius Turf Club, se termine avec la fermeture de l'écurie Gujadhur, créée en 1904.

Hier matin au Champ-de-Mars en fin de séance du training matinal, Ramapatee Gujadhur fait une brève apparition dans le rond du paddock. Il est rejoint par son fils, le Dr Gopal Gujadhur. Ils supervisent ensemble, peut-être pour la dernière fois, le retour aux écuries de quelques-uns de leurs partants du weekend de courses. Ils gardent le sourire, même si dans leur proche entourage, on confie que "la semaine a été difficile". Surtout pour le patron de la légendaire casaque bleu électrique, Ramapatee Gujadhur, fils de sir Radhamohun Gujadhur, qui eut lui-même l'honneur, tout comme ses frères Ramnarain, Ackbar et Gunness, de contribuer à l'histoire d'une écurie, qui doit son existence à Rajcoomar Gujadhur. Homme que L'Express surnomma, à l'époque, "Draper ll", référence faite au Colonel Draper, considéré jusqu'en 2012 comme le père fondateur des courses à Maurice.

"Une grosse perte pour le MTC"

L'écurie Gujadhur ne peut être dissociée de l'histoire des courses à Maurice, car pendant 118 ans, cette "institution" a accompagné le Mauritius Turf Club (MTC) dans son cheminement tant dans des moments difficiles que durant les années de gloire. "Les courses sans l'écurie Gujadhur, c'est inimaginable. Rien ne sera comme avant. On peut les aimer ou pas, mais il faut reconnaître que les Gujadhur ont énormément contribué, de génération en génération, à la notoriété des courses mauriciennes. Le sport hippique perd de vrais amoureux des courses. Ce départ est aussi une grosse perte pour le MTC d'autant plus que le club connaît des moments difficiles", explique un entraîneur.

Le retrait de l'écurie Gujadhur de la scène hippique a souvent été évoqué depuis quelques années en raison des coûts opérationnels. Car contrairement aux autres écuries, l'établissement Gujadhur est une "écurie familiale". Mais les événements de cette année ont précipité sa fermeture. Ramapatee Gujadhur l'a souvent dit dans ses déclarations cette année. Il n'est plus à l'aise dans le nouveau "set-up" hippique depuis l'arrivée de la People's Turf. Du reste, il est le seul entraîneur à n'avoir jamais engagé un partant chez le nouvel organisateur de courses et cette décision, s'il l'a respectée pendant toute la saison, a néanmoins impacté sur les chiffres d'opération. Les chevaux de cette écurie n'ont couru que pendant 20 journées et cela a fait souffrir l'établissement en termes de stakesmoney.

A Racetime, le magazine officiel du MTC, cette semaine, Ramapatee Gujadhur explique : "Ce n'est plus viable de gérer une écurie, notamment avec seulement 20 journées par saison, des miettes comme stakesmoney et la suppression des subsides. Etant donné les circonstances, je ne blâme pas le MTC, que je dois d'ailleurs remercier pour avoir subventionné les écuries durant de très longues années. Tout le monde connaît la cause de ce déclin, dont des administrateurs du MTC qui avaient d'autres agendas que l'intérêt des courses et du Club."

Pour de nombreux turfistes, les courses perdront leur attrait sans l'écurie Gujadhur, surtout dans les courses classiques. "A quoi va ressembler un Maiden sans la casaque bleu électrique ?", se demandent les fans de l'écurie Gujadhur, qui aura le cheval John Hancock comme le dernier partant de son existence dans... The Au Revoir Plate dimanche !