Ile Maurice: Fruits d'été - "Siro leks..."

Letchis, melons d'eau, mangues ou encore longanes... Autant de fruits d'été que de nombreux Mauriciens attendaient de déguster en cette fin d'année. Malgré les difficultés rencontrées par les planteurs, la production est nettement meilleure cette année en comparaison aux années précédentes. De ce fait, les prix sont plus abordables. Pour certains consommateurs, c'est au bout de deux ans qu'ils peuvent profiter de ces fruits.

"Les letchis sont en abondance cette année malgré un retard dans la récolte, qui est de 80 %, soit bien plus que l'année dernière", explique Pando Ramful, planteur de divers fruits. Krishna Seechurn, planteur de letchis, abonde dans le même sens. Le prix, qui était de Rs 250 à Rs 200 la livre en début de récolte cette année, est passé à Rs 100 et Rs 75 la livre en décembre. Il ajoute que "le prix baissera davantage mais pas plus bas que Rs 50 la livre en moyenne. Chez certains marchands, le prix pourra peut-être descendre jusqu'à Rs 25 la livre. Mais les prix dépendront de la qualité et du poids".

En revanche, pour les mangues c'est le contraire. Bien que la production soit meilleure qu'en 2021, leur récolte n'a pas été aussi abondante que les letchis. Depuis le mois de septembre, Pando Ramful a noté que l'hiver de cette année a eu des répercussions sur la floraison des arbres fruitiers, en particulier sur les manguiers. "Les fleurs de manguiers sont plus fragiles. Le climat n'a pas été idéal pour une bonne floraison. Depuis octobre, la récolte est progressive. Le rendement est donc moindre." Il semble que la récolte de longanes s'annonce également bonne, soit plus de 60 %. Mais c'est en janvier et février que cette profusion de longanes inondera le marché.

Quant aux melons d'eau, la production est moindre aussi. Car les planteurs n'ont pas mis l'accent sur cette culture en raison du prix des intrants mais il en est ainsi surtout à cause de la sécheresse. Comme la culture des melons d'eau nécessite beaucoup d'eau, sa croissance n'a pas été aussi bonne.

Ci-dessous, les prix indicatifs des fruits de saison. Selon nos recoupements, les prix varient selon la qualité et le poids.

Les planteurs font parallèlement face à des pertes. Ils déplorent la fragilité des filets achetés cette année pour protéger leurs productions des chauves-souris et des mouches de fruits. Sans compter les vols.

Fruits Prix

Letchis Rs 75 à Rs 100 (la livre)

Melon d'eau Rs 350 à Rs 600 (l'unité)

Mangue Rs 20 à Rs 30 ou plus (l'unité)