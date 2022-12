Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme - La présence rassurante de l'armée ivoirienne

Suite aux différentes attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire, la panique s'était emparée des populations du nord. Il était pratiquement impossible pour celles-ci de se rendre dans leurs plantations.

Ou même de voyager. Force est donc de reconnaitre aujourd'hui qu'il y a un retour au calme. Les braves populations ont retrouvé toute leur sérénité. A Kafolo, ville symbole, a-t-on appris, les habitants ont renoué avec les activités champêtres. C'est le cas dans plusieurs localités où la vie s'était arrêté un tant soit peu. Les activités partout au nord se déroulent actuellement le plus normalement possible. La crainte d'une éventuelle attaque a complètement disparu dans les esprits. " A vrai dire, on n'a plus la tête à ça (ces attaques).

On se sent en sécurité ", confie un habitant de Tengrela. Ce retour à une vie normale a été possible grâce à l'armée qui rassure par sa présence et son professionnalisme, selon les habitants rencontrés. Les soldats qui ont été déployés tout au long de la frontière, après la première attaque de Kafolo, le 10 juin 2020, ont connu depuis lors une montée en puissance.

Au fil des attaques, l'armée ivoirienne a réussi à apporter la réponse qui sied. De jour comme de nuit, des patrouilles sont organisées pour non seulement dissuader les fauteurs de troubles, mais aussi et surtout apporter la riposte qui sied en cas d'attaques. De même, la proximité entre l'armée et les populations a brisé le mur de méfiance. L'entente entre les populations et l'armée est désormais parfaite. Ce qui contribue à renforcer davantage la confiance des populations en leur armée. Cette présence bien visible rassure les populations qui ne se sentent pas abandonner entre les mains de ces hommes sans loi qui sèment la terreur et la désolation sur leur passage.