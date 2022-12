Madagascar: StarTimes - Encore plus de contenus pour noël et les fêtes de fin d'année

StarTimes ne faillira pas à la tradition de noël et de fin d'année. L'occasion est, une fois de plus, saisie par l'opérateur pour étoffer ses programmes avec de nouveaux contenus aussi attractifs les uns que les autres.

" Des contenus pour toute la famille " pour reprendre les termes de Joyce Zafera responsable communication et relations publiques de Startimes qui, lors d'une conférence de presse donnée, hier a donné un avant-goût des nouveautés concoctées par l'entreprise de télévision numérique.

Les séries philippines doublées en langue malgache Brothers saison 1 sur la chaîne Gasystar et Los Bastardos sur la chaine UP TV continuent avec succès. Mais les nouveautés des Novelas philippines avec traduction en malgache ne manqueront pas de faire le bonheur des fidèles téléspectateurs de Startimes avec notamment la saison 2 de Brothers et la revanche à partir du 19 décembre.

" Ces deux nouvelles novelas en version malgache dépasseront toutes les espérances en termes de scénarios et de synopsis. La revanche raconte l'histoire d'une femme qui a été trahie et revient pour reprendre ce qu'elle pense lui revenir de droit. Quant à la saison 2 de Bothers, elle sera encore plus palpitante que la première car le scénario va changer. L'amour, l'action, l'histoire de famille seront au rendez-vous pour ravir, petits et grands " a expliqué Joyce Zafera.

Et ce n'est pas tout car les bons documentaires sont aussi chez StarTimes notamment avec Discovery Channel et ID accessible depuis le bouquet à 25.000 ariary seulement. Côté sport, les fans seront servis l'actualité 100% malgache est disponible tous les soirs dans G-Actus ainsi que le foot local de première division. Orange Pro League. " Notre leitmotiv, c'est encore et toujours les meilleurs contenus à prix abordable " a conclu la responsable communication de StarTimes.