Madagascar: Sénat - Appel à la solidarité face à la situation actuelle

Tous les Sénateurs forment un bloc derrière le Président de la République Andry Rajoelina.

Face à la situation qui prévaut actuellement, ces Parlementaires issus de la Chambre Haute conduits par le Président de cette Institution Herimanana Razafimahefa, ont fait une déclaration hier en marge de l'adoption avec amendements du projet de Loi des Finances 2023 au palais de Verre à Anosikely. Ils lancent ainsi un appel à la solidarité de tout un chacun en primant les intérêts supérieurs de la nation au dessus de tout. En effet, " la population malgache ne cherche en ce moment que l'apaisement social et la stabilité dans le pays. Raison pour laquelle, les affaires nationales ne devraient pas faire l'objet d'un otage pour des intérêts personnels ", a martelé le Président du Sénat.

Soutien inconditionnel

Et lui d'enchaîner que l'Etat a déjà gagné la confiance de nombreux partenaires de développement aussi bien nationaux qu'internationaux. Les Sénateurs sollicitent ainsi toutes les parties prenantes de faire preuve de patriotisme en contribuant à la réalisation des actions de développement menées par le Président de la République Andry Rajoelina au bénéfice de la Grande île. En outre, ils s'opposent fermement à toute forme de déstabilisation et aux actions qui ne visent qu'à semer des troubles dans le pays.

Ces Parlementaires font alors appel au peuple malgache de se montrer solidaire pour que les actions visant à assurer le développement socio-économique du pays, se poursuivent. Par ailleurs, ils ont manifesté leur soutien inconditionnel au Président de la République qui ne ménage pas ses efforts pour relancer l'économie nationale. Les retombées économiques positives sont d'ailleurs palpables, d'après toujours la déclaration de ces Sénateurs qui constatent de visu les situations sur le terrain suite à leurs descentes systématiques au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Par ailleurs, les groupements des opérateurs économiques pour ne citer que le GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar) et tout récemment le GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires), ne cessent de réclamer un apaisement et une stabilité dans le pays. Il en est de même pour les opérateurs touristiques. En effet, " cela ne fait qu'enfoncer le pays dans le gouffre. Comme solution, il faut créer des valeurs en générant des emplois dans un environnement propice ", selon leurs dires. Même les marchands ambulants veulent la paix surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.

Projet de LFI 2023 : Adopté avec amendement

Le projet de Loi des Finances 2023 a été adopté par le Sénat avec amendements lors d'une séance plénière qui s'est tenue hier. A titre d'illustration, ce texte prévoit la retaxation des produits pétroliers de l'ordre de 20% tout en tenant compte de l'évolution de leurs cours mondiaux à compter du second semestre de 2023. Les Sénateurs, quant à eux, ont apporté un amendement en faisant l'appliquer dès le mois de janvier de l'année prochaine.

Concernant la mise en place des droits de sortie sur les recettes douanières, il est inscrit dans ce projet de LFI 2023 que ce sont fixés respectivement à 32% pour les produits pétroliers et 68% pour les produits non pétroliers. Les Sénateurs ont amendé que cela ne devra pas dépasser les 15%, à part les ressources minières comme les pierres précieuses et les pierres industrielles.

Parlant des répartitions budgétaires, ils ont soulevé que des régularisations sur les différentes sources de revenus de l'Etat s'imposent afin qu'il y ait un équilibre général. Ensuite, les subventions allouées par l'Etat à la JIRAMA ont également fait l'objet de discussion. Ces parlementaires ont amendé que seul l'Etat pourra émettre des bons de trésor et non plus cette société d'Etat.