Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Décembre 2022

Burkina Faso : Une vingtaine de civils tués dans le Centre-nord

La commune rurale de Baola dans la région du Centre-nord s'est vidée après une attaque jihadiste. Des jihadistes ont mené, mercredi, une incursion « violente » dans la localité de Baola, tuant au moins 21 personnes dont plus d'une douzaine de supplétifs civils de l'armée, a appris Apa auprès de sources locales et sécuritaires. Plusieurs civils ont aussi été blessés. Selon des témoins joints sur place, les assaillants sont arrivés en grand nombre, en début de soirée, et ont attaqué les positions des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) qui protègent les populations et les déplacés internes. « C'était le jour du marché de Baola, donc il y avait beaucoup de monde. Quand les combats ont commencé, c'était la débandade. Ils ont été violents et ont duré près de 3 heures de temps », a indiqué un Vdp qui a pris part aux affrontements.

Rdc : Musique-Tshala Muana, la Reine du Mutuashi, est décédée

Triste nouvelle que celle qui vient heurter la sensibilité des mélomanes africains friands de la chanson congolaise. Une Reine s’est éteinte. Tshala Muana, artiste ayant marqué son temps dans les annés 1980, est morte. Selon AfrikMag,« Aux petites heures de ce matin, le bon Dieu a pris la décision de reprendre la Mamu nationale Tshala Muana. Que le bon Dieu soit glorifié pour tous les bons moments qu’elle nous aura fait passer sur cette terre. Adieu Mamu de moi ». C’est par ce post sur les réseaux sociaux qu’on apprend le décès de Tshala Muana, artiste congolaise de renom dans les années 1980. Une beauté envoutante aux déhanchements captivants. Devant des chefs d’Etat dont Houphouët-Boigny, elle n’hésitait pas à se contorsionner pour endiabler son public. Ses jeux de reins ont fait sa réputation et était sollicitée pour animer les grandes soirées de la haute classe africaine de l’époque.

Rdc : Violences- L'Ue sanctionne un ressortissant Belge et plusieurs dirigeants de groupes armés

Selon Africanews, l’'Union européenne a sanctionné jeudi un ressortissant belge, deux Congolais et cinq chefs de groupes armés impliqués dans de graves violations des droits de l’homme commises en République démocratique du Congo. L'Union européenne a imposé des sanctions à un certain nombre de personnes impliquées dans les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions visent un ressortissant belge, deux Congolais et cinq chefs de groupes armés(M23) impliqués dans de graves violations des droits de l’homme.

Sénégal : Amadou Ba à Paris- Révélations sur les motivations du voyage du Premier ministre

Le Premier ministre Amadou Ba est à Paris, accompagné d’une importante délégation pour un séminaire intergouvernemental franco-sénégalais ce jeudi 8 décembre. C’est la cinquième édition de ce rendez-vous institutionnel entre les deux pays, après la précédente rencontre organisée à la fin 2019 à Dakar. Pas moins de dix membres du gouvernement sénégalais accompagnent le Premier ministre Amadou Ba. Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires Étrangères, Félix-Antoine Diome, ministre de l’Intérieur, Oulimata Sarr, ministre de l’Économie, les ministres des Infrastructures, de l’Agriculture, de l’Enseignement supérieur ou encore des Sports.

Guinée : Violation deDroits de l’Homme - Alpha Condé sanctionné par le Trésor américain

Selon Apa, l’ex-chef de l’Etat guinéen est accusé d’être impliqué dans « de graves violations des droits de l’Homme ». Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain affirme avoir pris les sanctions contre Alpha Condé au terme « d’une enquête et d’une procédure approfondies et pluriannuelles ». « Ni cette décision ni le moment de son annonce ne sont liés à la transition en cours vers la démocratie de la Guinée. La promotion du respect des droits de l’Homme est au cœur de la politique étrangère des États-Unis, et cette décision souligne notre engagement à soutenir les droits de l’Homme dans le monde », explique la structure dans un communiqué reçu vendredi 9 décembre 2022 à Apa.

Côte d’Ivoire : Agro-industrie- Suspension d’exportation d’huile de palme

Le Conseil hévéa-palmier à huile qui annonce des nouvelles dispositions d’exportation, note que cette mesure temporaire est à titre conservatoire et vise à garantir l’approvisionnement du marché local. Selon un communiqué de la direction générale du Conseil hévéa-palmier à huile, l’organe de régulation, cette suspension concerne l’huile de palme brute et raffinée. Elle assure que cela est « à titre conservatoire et vise à garantir l’approvisionnement du marché local » L’organe de régulation invite en outre les entreprises opérant dans l’exportation à « prendre sans délai attache avec ses services pour les formalités administratives d’usage ». Et ce, aux fins d’obtenir l’agrément d’exportation du produit concerné. « Passé le délai de lundi 12 décembre 2022, tous les contrevenants seront soumis à la rigueur de la loi en vigueur dans le secteur » du palmier à huile, souligne la direction générale du Conseil hévéa-palmier à huile. (Source : Apa)

Niger : Tourisme- Relancer les activités avec le festival de l'Aïr

Malgré les rebellions passées et le djihadisme qui envahit le Sahel, le Niger encourage les touristes à revenir visiter le pays avec le festival de l'Aïr et ses concerts entre montagnes et désert. Au Niger, au cœur du Sahara, la citadelle d’Iférouane accueille chaque année le festival de l’Aïr. A 1200 km de Niamey la capitale, cette fête célèbre la culture nomade et touareg dans ce village niché entre montagnes et désert. Pendant trois jours, des concerts et autres concours de beauté ont permis aux locaux de retrouver, pendant quelques heures, l’ambiance légère d’un temps ou la menace djihadiste n’était pas aux frontières du pays. (Source : Apa)

Mali : Titres miniers- Une suspension pour mieux agir

Dans un communiqué rendu public le 28 novembre 2022, le ministre des Mines, de l’énergie et de l’eau a annoncé la suspension de l’attribution des titres miniers. Une « pause » indispensable pour y voir clair dans un secteur stratégique caractérisé par une anarchie et une insuffisance de contrôles préjudiciables sur le plan économique et social.« Dans le cadre des travaux entrepris pour l’amélioration de la délivrance et du suivi des titres miniers, pour mieux servir les acteurs du secteur minier, le ministre des Mines, de l’énergie et de l’eau informe la population, particulièrement les acteurs et opérateurs du secteur, que l’attribution des titres miniers est suspendue sur toute l’étendue du territoire à compter du 28 novembre 2022 », précise le communiqué.( Source : Journal du Mali)

Cameroun :Expulsion du portier Onana- La réaction de Song

Depuis plusieurs jours, une vidéo de Rigobert Song qui réagissait sur l’expulsion du portier Onana, fait grand bruit sur Internet. Alors que la vidéo soit devenue virale, l’entraineur camerounais fait une mise au point dans une publication sur ses différents réseaux, afin d’en faire une large diffusion. Depuis les premières heures du jeudi 8 décembre 2022, une vidéo amateure d’un peu plus de 90 secondes a inondé la toile et est devenue virale en l’espace de quelques minutes. Dans l’extrait filmé hier à mon insu à mon domicile par une tierce personne venue accompagner mon frère aîné, j’entretiens ce dernier, qui voulait avoir plus de précisions sur la mise à l’écart du gardien titulaire des Lions Indomptables à la coupe du monde Fifa Qatar 2022 à la veille de la rencontre du 28 novembre dernier contre la Serbie », lit-on dans le communiqué.

Une sélection de Bamba Moussa