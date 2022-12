Cote d'Ivoire: Infrastructures, éducation-formation et emploi des jeunes, santé, sécurité... - Ouattara, l'homme qui grandit la Côte d'Ivoire !

Les signaux de la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement et le bien-être de ses populations sont décidément au vert.

En dépit du regard volontairement brumeux que les détracteurs du régime aux affaires posent sur le travail titanesque abattu par Alassane Ouattara et son gouvernement, la réalité est bien criante : notre pays a rarement été aussi au travail et sa santé aussi rayonnante.

Avant-hier, le Premier ministre, lors de sa traditionnelle conférence de presse - la deuxième du genre en deux années de primature - en a donné l'éclatant témoignage. Patrick Achi a démontré, preuves à l'appui, que la Côte d'Ivoire de l'ancien directeur général adjoint du FMI avance à grands pas, à pas sûr et à un rythme pour le moins soutenu et sans doute jamais égalé depuis l'ère du premier président, Félix Houphouët-Boigny.

Au niveau de l'éducation, l'action gouvernementale a permis la réalisation en 2022 de 43 collèges et de 567 salles de classe au primaire. Au titre du deuxième Programme social du Gouvernement (PSGouv 2) qui court sur la période 2022-2024, 10 300 enseignants contractuels recrutés ont été intégrés à la Fonction publique en 2022.

Sur l'année, près de 32 000 opportunités de stages-écoles, d'apprentissages ou de formations de reconversion ont été offerts aux jeunes du nord de la Côte d'Ivoire. Quand près de 14 000 jeunes apprenants ont été insérés dans la vie active en 2022. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un million de formations sont prévues sur les dix prochaines années, à raison de 400 000 formations qualifiantes et 600 000 formations diplômantes.

Il est prévu pour atteindre cet objectif, l'ouverture de neuf centres de formations multidisciplinaires, de centres de formation accélérée, ainsi que l'ouverture de garages-écoles à Abobo et bientôt ceux de l'intérieur du pays qui permettront d'insérer dans la vie active les apprenants, surtout des jeunes sans qualification ou avec un faible niveau de formation. Toutes ces actions en faveur du secteur éducation/formation et de l'emploi des jeunes s'inscrivent dans les grands axes de la " Vision 2030 " du Président de la République, Alassane Ouattara, pour " Une Côte d'Ivoire Solidaire ".

Dans le domaine de la santé, le taux d'accès des populations à un centre de santé à moins de 5 km est passé à 72% en 2022 contre 68% en 2017 et 44% en 2012. 312 établissements sanitaires de premier contact, 5 hôpitaux généraux, 8 centres hospitaliers régionaux (CHR) ont été construits, réhabilités et/ou équipés. Bientôt, Abobo va abriter le plus grand centre hospitalier universitaire (CHU) de Côte d'Ivoire. Les travaux ont été lancés en juillet 2022.

Dans le domaine du social, les efforts du gouvernement se sont intensifiés en 2022, à travers des mesures fortes pour atténuer l'impact de la cherté de la vie. Près de 700 milliards de FCFA ont été déboursés pour la subvention du carburant. Sans oublier, toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le plafonnement des prix de 21 produits de grande consommation, contre quatre auparavant, en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations. Il en est de même pour le soutien au secteur du vivrier, la hausse du prix du cacao, du café et celui et la celui de la noix de cajou. Sans oublier la subvention accordée au secteur de la boulangerie (plus de 6,5 milliards de FCFA) ...

Au niveau de l'électrification villageoise, ce sont 450 localités qui ont été connectées au réseau électrique national, ainsi que le branchement de 165 000 ménages dans le cadre du Programme Électricité Pour Tous (PEPT). Le nombre d'abonnés est passé en 2022 à 3,5 millions contre 1,1 million en 2011. En 2022, près de 144 000 foyers bénéficient du programme Filets sociaux en 2022, à raison de 36 000 FCFA par trimestre et par ménage. Sur la même période, 3 800 pompes à motricité humaine (PMH) en zone rurale ont été réhabilitées.

La Côte d'Ivoire avance aussi avec la construction de nouvelles infrastructures. Il s'agit de la première phase du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro ; du deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d'Abidjan. Ainsi que les infrastructures de soutien à la production vivrière locale, comme le grand marché de Bouaké ; les infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan ; les infrastructures de mobilité régionales avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou ou l'accélération de la Côtière ainsi les infrastructures de la CAN 2023 à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korhogo, à San Pedro.

On le voit, Alassane Ouattara est en train de traduire sa vision de faire de la Côte d'Ivoire, un pays émergent, en réalité. Cela, malgré une conjoncture mondiale extrêmement difficile, marquée par les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne et, surtout cette pandémie de la Covid-19 qui a rudoyé les économies dans tous les pays du monde n'épargnant pas la Côte d'Ivoire.

Et pour confirmer cette embellie qui comble de fierté les Ivoiriens, le chef du gouvernement n'a pas manqué d'annoncer pour l'année 2023 à venir un taux de croissance de 6,2%. Disons-le donc tout net, l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir est sans conteste ce qui est arrivé de meilleur aux Ivoiriens depuis plus de deux décennies, depuis que des aventuriers se sont mués en gouvernants de pacotille pour ruiner les bases socioéconomiques d'un pays aux atouts pourtant grands et prometteurs.