Afrique: Les Simba Queens démarrent mal la saison en Premier League tanzanienne

Les Simba Queens, demi-finalistes de la Ligue des champions féminine de la CAF 2022, ont subi leur premier revers en match d'ouverture, à domicile, en quatre saisons consécutives, s'inclinant 2-1 contre les JKT Queens en Tanzanian Women's Premier League.

Le match de mercredi dans le championnat Serengeti Lite a vu le but de la capitaine Opa Clement annulé par des réponses d'Etto Mlenzi et Fatuma Swalehe.

L'ouverture du score de Clement a eu lieu à la 23ème minute après que Pambani Kuzoya ait été amené dans la surface de JKT. Les visiteuses ont cependant égalisé 10 minutes plus tard par l'intermédiaire de Mlenzi et Swalehe a inscrit le but de la victoire avant les 45 premières minutes.

Avec un but de retard à la mi-temps, l'équipe de Charles Lukula a tenté de revenir au score jusqu'à ce qu'elle obtienne un penalty en fin de match, mais Vivian Corazone l'a raté.

Ce résultat constitue la plus grande défaite de Simba face à JKT et la deuxième face à ses visiteuses en première division tanzanienne à la Mo Simba Arena, et met également fin à une série de six matches sans défaite.

L'entraîneur principal Lukuka s'est dit déçu de ce revers, mais il est persuadé que son équipe se rattrapera lors des prochaines rencontres.

"Nous n'avons pas passé un bon moment lors de notre premier match. Je m'excuse auprès de tous les fans qui sont venus nous soutenir", a déclaré aux médias le tacticien de 45 ans, qui a rejoint le club en provenance du champion d'Ouganda She Corporate.

"Ils ne méritaient pas ce résultat. Nous promettons de leur donner du bonheur lors des prochains matchs."

Dans les autres matches de la première journée, les Amani Queens ont été tenues en échec par les Baobab Queens (1-1), Sabina Mbugu ayant répondu au but de Mathar John en première période.

Ailleurs, Alliance Girls a réduit au silence ses visiteuses de Ceasiaa Queens grâce à un but de Zuhuru Bakari à la 86ème minute, tandis que Tiger Queens a été tenu en échec 1-1 par Mkwawa Queens.

Honesta Kindawi a donné l'avantage aux hôtes à la 20ème minute avant que Jacline Alex ne marque pour sauver les visiteurs de la défaite.

Toujours à Dar es Salaam, les Yanga Princesses ont été réduites au silence devant leur public par les Fountain Gate Queens, la star kenyane Cynthia Shilwatso Musungu ayant fait la différence en première période.

Avec cette défaite, Princess Edna Lema est devenue la première entraîneuse principale de la Tanzanian Women's Premier League à être licenciée jeudi par le Yanga Africans Sports Club, en même temps que son entraîneur adjoint Mohammed Hussein.

Les cinq premiers matchs ont donné lieu à neuf buts, avec deux victoires éclatantes à l'extérieur, une victoire à domicile et deux nuls dans cette ligue de première division composée de 10 clubs.

Résultats de la première semaine de la Serengeti Lite Women's Premier League

Simba Queens 1-2 JKT Queens

Amani Queens 1-1 Baobab Queens

Alliance Girls 1-0 Ceasiaa Queens

Tiger Queens 1-1 Mkwawa Queens

Yanga Princess 0-1 Fountain Gate Princess