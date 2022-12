Congo-Kinshasa: Présentation du livre blanc sur l'agression rwandaise

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a présenté, vendredi 9 décembre à Kinshasa, le livre blanc sur l'agression rwandaise en RDC.

Patrick Muyaya a expliqué que cet ouvrage documente les crimes que le Rwanda a commis via le M23 afin de les présenter devant des juridictions internationales.

Il accuse le M23, soutenu par Kigali, de ne pas vouloir s'inscrire dans le processus de paix de Nairobi, clôturé il y a quelques jours dans la capitale kenyane.

" C'est le seul groupe armé qui n'a pas souscrit à ce schéma et qui est à la base des massacres que nous déplorons. Ce groupe armé est, soutenu par le Rwanda, et point n'est besoin de rappeler le passé historique de ce pays voisin qui pendant longtemps a lorgné sur la RDC. Depuis le lendemain du génocide, il a choisi de faire du territoire de la RDC, le sanctuaire de toutes les violences pour nous et le sanctuaire de toute la prospérité pour eux ".

Patrick Muyaya explique que le processus de Nairobi constitue le moyen par lequel le Chef de l'Etat a voulu ramer la paix dans l'Est de la RDC.

Les groupes armés ayant pris part à cette rencontre ont accepté de s'engager sur la voix de la paix.

" Ramener la paix suppose le courage de discuter des problèmes réels et voir dans quelle mesure on peut commencer à y donner des réponses solides. C'est dans cet ordre que le Président de la République a fait le choix d'accepter le processus politique qui a bien abouti avec les différents groupes armés ", a ajouté le ministre de la Communication et Médias.

Il a par ailleurs précisé que les crimes internationaux repris dans ce livre sont commis dans le contexte de la guerre par l'armée rwandaise, Rwandan Defense Force et le M23.

Le ministre des Droits Humains, Fabrice Puela, les diplomates en poste à Kinshasa et la presse ont pris part à la présentation de cet ouvrage.