Afrique: Formation professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel - La France s'engage en Afrique

Après avoir signé un accord de partenariat, le 25 novembre 2022 à Paris, visant à intensifier la formation et l'insertion professionnelles des acteurs de l'audiovisuel en Afrique, Canal+ International, l'association Convergence et l'Agence Française de Développement (AFD), ont organisé hier, jeudi 8 décembre, à Dakar, une conférence de presse de lancement du projet en question, à l'occasion du festival "Dakar Court".

Réunis le 25 novembre 2022 à Paris au sein de Canal Plus One, le nouveau siège du Groupe Canal+, Jacques du Puy, président de Canal+ International, Béatrice Damiba, présidente de l'association panafricaine Convergence, et Rémy Rioux, directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD), ont signé un accord de partenariat pour intensifier la formation et l'insertion professionnelles des acteurs de l'audiovisuel en Afrique. Une conférence de presse de lancement de ce programme a eu lieu hier, jeudi 8 décembre, à Dakar, lors du festival "Dakar Court". Le partenariat, dont le financement s'élève à 750 000€ (environ 491 250 000 FCFA), sera mis en place dès 2023, pour une durée de 3 ans, avec l'association panafricaine Convergence, basée à Abidjan, qui œuvre pour la protection, la structuration et la valorisation de l'audiovisuel en Afrique.

"Après l'identification des besoins prioritaires en compétences audiovisuelles et cinématographiques sur le terrain, l'objectif sera de constituer une offre de formation ciblée et adaptée aux besoins locaux, tout en renforçant l'offre d'e-learning accessible à tous, sans contrainte géographique. Au total, une quarantaine d'ateliers de formation seront déployés dans 25 pays. Un suivi sera ensuite assuré sur l'insertion et l'employabilité des personnes formées", a précisé Grace Loubassou, responsable Relations Institutionnelles de Canal+ International.

Grâce à son programme de formation "Canal+ University", lancé en 2019, Canal+ International est déjà reconnu et plébiscité par les professionnels du secteur sur le continent, soutiennent les acteurs. Mis en place, à ce jour, dans 10 pays, Canal+ University dispense des formations très variées : journalisme, journalisme sportif, aide à l'écriture de scénario, tournage sous l'eau, métier de Journaliste Reportage d'Images (JRI), court-métrage, prise de son...

UN PARTENARIAT QUI S'INSCRIT DANS LA LIGNEE DU NOUVEAU SOMMET AFRIQUE-FRANCE

Cette fois, aux côtés de Convergence, et grâce au soutien de l'AFD, Canal+ University va pouvoir réaliser ses ambitions et démultiplier son action sur le terrain, en formant davantage de jeunes professionnels africains, dans un plus grand nombre de pays, explique-t-on.

Il est à noter que ce nouveau partenariat entre Canal+ International, Convergence et l'AFD fait écho aux recommandations issues du Sommet Afrique-France, organisé en octobre 2021 à Montpellier, en particulier sur l'accompagnement de la jeunesse africaine vers l'emploi.

Selon Céline Gilquin, responsable de la Division Lien Social à l'AFD, "ce partenariat s'inscrit pleinement dans l'engagement de l'AFD à soutenir la structuration des filières de l'Industries Culturelles et Créatives (ICC), ainsi que de dresser de nouvelles perspectives dans le domaine culturel, pour le partenariat Afrique-France, en y impliquant le secteur privé".