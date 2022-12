Cote d'Ivoire: Journée internationale du volontariat - L'édition 2022 célébrée à Adzopé

Tous les ans, le monde entier consacre le 5 décembre à la célébration de la Journée internationale du volontariat (Jiv). En Côte d'Ivoire, l'édition 2022 a été célébrée le jeudi 8 décembre 2022, à Adzopé dans la région de la Mé, sur le Thème : " La Solidarité par le volontariat ".

Il s'agit à travers ce thème, de montrer comment la solidarité autour du volontariat peut contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers sa Direction en charge du volontariat, du bénévolat et des programmes communautaires. Cette journée vise à inciter les populations à l'engagement citoyen et à la solidarité.

Sidibé Bakary, Conseiller technique, représentant le ministre Mamadou Touré, s'est félicité de la mise en œuvre de ce programme de volontariat national.

Aussi a-t-il remercié les autorités administratives et coutumières pour leur implication massive dans la célébration de cette journée. Avant d'appeler la jeunesse ivoirienne à s'intéresser davantage à la cause communautaire tout l'exhortant à s'inscrire au programme de volontariat national.

Monsieur Touré Mamadou, Directeur général de l'Office du service civique national (Oscn) dans son intervention, a salué l'engagement des jeunes volontaires de la région de la Mé en particulier et tous les volontaires en général, qui donnent de leur temps pour la cause communautaire.

" Le volontariat contribue ainsi à forger chez l'individu, l'esprit de solidarité, une mentalité positive et une ouverture d'esprit. Il facilite l'autonomisation des personnes, favorise l'égalité entre les peuples et donne l'opportunité à tous de participer à l'instauration d'un idéal commun. C'est un facteur de rassemblement des peuples et de cohésion sociale ", a déclaré le directeur général de l'Oscn.

Notons que pendant 8 jours, 100 jeunes volontaires venus d'Akoupé et d'Adzopé ont menés des activités communautaires notamment, le nettoyage des espaces publics, des actions de solidarité à travers la remise de produits d'hygiène au Service de santé scolaire et universitaire adolescent et jeunes d'Adzopé (Sssuaj) et au renforcement de capacités des populations sur la protection de l'environnement.