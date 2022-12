Soudan: Ministre des AE - De nombreuses questions seront discutées devant le sommet Arabo-Chinois

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, a dit que le sommet Sino-Arabe, qui doit se tenir demain à Riyad, avec la participation du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdul-Fattah Al-Burhan, discuterait de nombreuses questions visant à renforcer les relations entre les pays Arabes et la Chine.

Dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), le Ministre a souligné que les contacts entre les deux parties ont permis de mettre en place des grandes lignes d'un plan de coopération compréhensive entre les pays Arabes et la Chine, définissant l'orientation de la coopération future à long terme dans les domaines politique, économique, commercial et des investissements, ainsi que la coopération dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du gaz.

L'Ambassadeur Al-Sadiq a indiqué que sous la lumière de la crise alimentaire dont le monde voit durant cette période, le sommet, a-t-il dit, se concentrera sur les discussions et les délibérations sur les questions d'agriculture, du bétail, de réalisation de la sécurité alimentaire et de l'eau dans la région Arabe.

Il a ajouté qu'il serait également débattu l'économie numérique, l'innovation, l'espace, l'environnement, le climat et la santé, autant de questions mondiales devenues urgentes et qui requièrent l'attention de tous les pays.

Le Ministre des Affaires Etrangères a souligné que le Président du Conseil de Souveraineté rencontrera en marge du sommet le Président Chinois pour discuter les relations politiques et économiques des deux pays et les moyens de les soutenir et de les développer davantage, en surmontant les obstacles qui entravent ces relations, en tenant compte du fait que la Chine est un partenaire commercial et économique du Soudan depuis longtemps..

Al-Burhan rencontrera également le Président Egyptien Abdel Fattah Al-Sisi, le Prince Héritier Saoudien et le Président des Émirats Arabes Unis, en plus d'autres réunions qui seront organisées, a précisé le Ministre.