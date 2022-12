Angola: L'agriculture commerciale compte 39 projets financés

Luanda — Trente-neuf projets agricoles d'entreprises ont été financés par la banque, dans les provinces de Cuanza Sul, Malanje, Bié et Cuanza Norte, en vue de démarrer la mise en œuvre du Projet de développement de l'agriculture commerciale (PDAC), en cours depuis 2018, en Angola.

Pour mettre en opération les 39 projets, il a fallu environ 2,8 milliards de kwanzas (5 millions de dollars au taux de change actuel), décaissés par la Banque mondiale (BM) et l'Agence française de développement (AFD), selon le directeur du Bureau d'études, Planification et Statistiques (GEPE) du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, Anderson Jerónimo.

S'adressant à la presse, après la présentation publique des premiers résultats du PDAC, le responsable a indiqué que les projets financés résultent des 1089 manifestations d'intérêt enregistrées à ce jour, dont 202 ont des plans d'affaires et 57 ont été approuvés par le banque.

Selon Anderson Jerónimo, le financement global du projet est de 115,9 milliards de kwanzas (230 millions de dollars, 130 millions de dollars de la Banque mondiale et 100 millions de dollars de l'AFD).

Le projet, qui sera mis en œuvre dans six provinces du pays (Malanje, Cuanza Norte, Bié, Huambo, Cuanza Sul et Huíla) d'ici mai 2024, vise essentiellement la production de maïs, haricots, soja, café, manioc, pomme de terre, patate douce, poulet et œuf.

A l'occasion, le coordinateur du PDAC, Estêvão Xavi, a révélé que ce projet envisage également de couvrir un total de 550 projets agricoles de petites et moyennes entreprises, qui produisent pour le marché national depuis au moins deux ans, sur une superficie d'environ 10 hectares.

En d'autres termes, a-t-il précisé, le projet s'adresse aux entrepreneurs agricoles qui opèrent déjà sur le terrain, et devraient bénéficier gratuitement d'une assistance technique spécialisée et d'un soutien à l'élaboration d'un plan d'affaires.

En plus de financer la production, a-t-il dit, le PDAC soutient également les entreprises qui ont l'intention d'améliorer les équipements de récolte et les semoirs, ainsi que d'acheter des engrais et des conditionneurs.

Il comprend également l'appui aux petits travaux d'irrigation, le traitement des bassins hydrographiques, la collecte des eaux, les terrasses, les projets d'innovation, le suivi technique, l'acquisition de gros, moyens et petits tracteurs et camionnettes.